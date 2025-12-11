تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

اتهامات جديدة في ملف الأحكام العرفية بكوريا الجنوبية.. ملاحقات تطال رئيساً بالوكالة ومسؤولين بارزين

Lebanon 24
11-12-2025 | 23:25
A-
A+
Doc-P-1453977-639011176622739201.png
Doc-P-1453977-639011176622739201.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وُجهت، يوم الخميس، اتهامات رسمية إلى تشوي سانغ موك، الرئيس السابق بالنيابة لكوريا الجنوبية، على خلفية دوره في فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في كانون الأول 2024 خلال ولاية الرئيس المعزول يون سوك يول، ليصبح أحدث مسؤول رفيع يدخل دائرة الملاحقة في واحدة من أكبر القضايا السياسية – الدستورية في البلاد.

فريق التحقيق الخاص الذي تقوده المستشارة المستقلة تشو إيون سوك نسب إلى تشوي تهمة الإهمال في أداء الواجب، على خلفية عدم إكمال تشكيل المحكمة الدستورية المؤلفة من 9 أعضاء في ذروة نظرها في قضية عزل يون، إذ عيّن قاضيين فقط وأبقى المقعد التاسع شاغراً بذريعة غياب التوافق بين الحزبين. ورأت جهات الادعاء أن هذا الإخفاق كان من شأنه التأثير على مسار عزل الرئيس، قبل أن تُصدر المحكمة لاحقاً قرارها بالإجماع بعزله.

التهم طالت أيضاً هان دوك سو، الرئيس السابق بالوكالة ورئيس الوزراء الأسبق، بتهمة مماثلة تتعلق بالإهمال، إضافة إلى ملاحقات سابقة بحقه بتهم التواطؤ في تمرير مرسوم الأحكام العرفية عبر مجلس الوزراء. كما وُجهت اتهامات مختلفة لخمسة مسؤولين آخرين، بينهم وزير العدل في حكومة يون، فيما لا يزال الرئيس السابق نفسه موقوفاً بانتظار محاكمته بتهمة التمرد.

التحقيق في ملف الأحكام العرفية يشكل أحد ثلاثة مسارات قضائية تستهدف يون وزوجته وشبكة من المقربين، في ظل إدارة الرئيس الحالي لي جاي ميونغ، الذي وافق على توسيع نطاق التحقيقات. وكانت زوجة يون قد أوقفت سابقاً بتهم مالية وسياسية، في حين أثارت قضية ارتباط بعض السياسيين بكنيسة التوحيد جدلاً واسعاً، وأدت أخيراً إلى استقالة وزير المحيطات تشون جاي سو الذي نفى تلقيه أي رشاوى لكنه فضّل مغادرة منصبه حتى لا يُثقل كاهل الحكومة الجديدة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ملفٌ جديد قد يطال نوح زعيتر
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 12:06:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الخزانة الأميركية: فرضنا عقوبات جديدة مرتبطة بكوريا الشمالية
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 12:06:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الأميركي يزور المنطقة منزوعة السلاح بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 12:06:17 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: جولة ترامب الآسيوية ستشمل إلى جانب الصين ماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 12:06:17 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الوزراء

إدارة الرئيس

دارة الرئيس

النيابة

الدستور

القضايا

كنيسة

ستوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:34 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:38 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:21 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:57 | 2025-12-12
Lebanon24
04:38 | 2025-12-12
Lebanon24
03:45 | 2025-12-12
Lebanon24
03:31 | 2025-12-12
Lebanon24
03:26 | 2025-12-12
Lebanon24
03:01 | 2025-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24