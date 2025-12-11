تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
الضمادة تعود إلى الواجهة.. هل يعاني ترامب من مشكلات صحية؟
Lebanon 24
11-12-2025
|
23:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
سعى
البيت الأبيض
مجدداً إلى توضيح سبب الضمادة التي يضعها الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
على يده اليمنى منذ أيام، بعد انتشار تساؤلات إعلامية حول وضعه الصحي.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض
كارولين ليفيت
إن الأمر مرتبط بمصافحات
ترامب
المتكررة، مشيرة إلى أن هذا التفسير سبق تقديمه سابقاً حين ظهرت تورّمات مماثلة في يده قبل أشهر.
وأوضحت ليفيت أن الرئيس يتناول الأسبرين يومياً كإجراء وقائي لصحة القلب، ما قد يساهم في ظهور كدمات أو حساسية في الجلد، مؤكدة أن ذلك يفسر الضمادات التي شوهدت على يده خلال مناسبات مختلفة، بينها حفل أقيم الأحد في
واشنطن
.
وتأتي هذه التوضيحات فيما تزداد حساسية ملف صحة ترامب، الذي يعد الأكبر سناً بين رؤساء
الولايات المتحدة
المنتخبين. ويواصل ترامب توجيه اتهامات حادة للرئيس السابق
جو بايدن
، متهماً إياه بفقدان الأهلية الذهنية خلال ولايته، في حين يجد نفسه اليوم تحت التدقيق ذاته.
ومؤخراً، هاجم ترامب عبر منصته تروث سوشال التقارير الإعلامية التي تناولت صحته، واصفاً إياها بأنها تحريضية وربما تنطوي على خيانة. وتزايدت الأسئلة حول وضعه الصحي إثر ظهوره منهكاً خلال سلسلة فعاليات، إضافة إلى خضوعه لفحص بالرنين المغناطيسي ضمن تقييمات طبية إضافية في تشرين الأول الماضي. (سكاي نيوز)
