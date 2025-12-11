الضمادة تعود إلى الواجهة.. هل يعاني ترامب من مشكلات صحية؟

سعى مجدداً إلى توضيح سبب الضمادة التي يضعها الرئيس الأميركي على يده اليمنى منذ أيام، بعد انتشار تساؤلات إعلامية حول وضعه الصحي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الأمر مرتبط بمصافحات المتكررة، مشيرة إلى أن هذا التفسير سبق تقديمه سابقاً حين ظهرت تورّمات مماثلة في يده قبل أشهر.



وأوضحت ليفيت أن الرئيس يتناول الأسبرين يومياً كإجراء وقائي لصحة القلب، ما قد يساهم في ظهور كدمات أو حساسية في الجلد، مؤكدة أن ذلك يفسر الضمادات التي شوهدت على يده خلال مناسبات مختلفة، بينها حفل أقيم الأحد في .



وتأتي هذه التوضيحات فيما تزداد حساسية ملف صحة ترامب، الذي يعد الأكبر سناً بين رؤساء المنتخبين. ويواصل ترامب توجيه اتهامات حادة للرئيس السابق ، متهماً إياه بفقدان الأهلية الذهنية خلال ولايته، في حين يجد نفسه اليوم تحت التدقيق ذاته.



ومؤخراً، هاجم ترامب عبر منصته تروث سوشال التقارير الإعلامية التي تناولت صحته، واصفاً إياها بأنها تحريضية وربما تنطوي على خيانة. وتزايدت الأسئلة حول وضعه الصحي إثر ظهوره منهكاً خلال سلسلة فعاليات، إضافة إلى خضوعه لفحص بالرنين المغناطيسي ضمن تقييمات طبية إضافية في تشرين الأول الماضي. (سكاي نيوز)