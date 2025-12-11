تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
ما مصير ناقلة النفط الفنزويلية التي استولت عليها أميركا؟

Lebanon 24
11-12-2025 | 23:33
أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن ناقلة نفط استولت عليها القوات الأميركية قبالة السواحل الفنزويلية سيتم سحبها إلى ميناء في الولايات المتحدة، مع نية واشنطن مصادرة حمولتها من النفط، في خطوة تهدد بمزيد من التصعيد مع كاراكاس.

وجاءت العملية بعد إنزال نفذته قوات أميركية بالمروحيات على سطح الناقلة، في غارة وصفتها وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم بأنها تستهدف "نظام" الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، متهمةً السفينة بالعمل ضمن "شبكة شحن نفط غير مشروعة" ونقل نفط خاضع للعقوبات، وبأن عائداته "تغذي الإرهاب المرتبط بالمخدرات".

ومن جهته، ندّد مادورو بما سماه "سرقة سافرة وقرصنة دولية"، متهماً الولايات المتحدة بـ"اختطاف الطاقم وسرقة السفينة"، متعهداً بأن "تؤمّن فنزويلا جميع سفنها لضمان التجارة الحرة لنفطها في العالم". كما عبّرت الخارجية الفنزويلية عن إدانة شديدة للعملية، معتبرةً أنها تفتح "عهداً جديداً من القرصنة البحرية الإجرامية في الكاريبي". (فرانس 24)

 
