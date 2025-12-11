ما مصير ناقلة النفط الفنزويلية التي استولت عليها أميركا؟

أعلن ، الخميس، أن ناقلة نفط استولت عليها القوات الأميركية قبالة السواحل الفنزويلية سيتم سحبها إلى ميناء في ، مع نية مصادرة حمولتها من ، في خطوة تهدد بمزيد من التصعيد مع كاراكاس.



وجاءت العملية بعد إنزال نفذته قوات أميركية بالمروحيات على سطح الناقلة، في غارة وصفتها وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم بأنها تستهدف "نظام" ، متهمةً السفينة بالعمل ضمن "شبكة شحن نفط غير مشروعة" ونقل نفط خاضع للعقوبات، وبأن عائداته "تغذي الإرهاب المرتبط بالمخدرات".



ومن جهته، ندّد بما سماه "سرقة سافرة وقرصنة دولية"، متهماً الولايات المتحدة بـ"اختطاف الطاقم وسرقة السفينة"، متعهداً بأن "تؤمّن جميع سفنها لضمان التجارة الحرة لنفطها في العالم". كما عبّرت الخارجية الفنزويلية عن إدانة شديدة للعملية، معتبرةً أنها تفتح "عهداً جديداً من القرصنة البحرية الإجرامية في ". (فرانس 24)





