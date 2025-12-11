تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

ترامب يلوّح بعدم المشاركة في لقاء باريس.. ويفرض "شروط سلام" للحضور

Lebanon 24
11-12-2025 | 23:42
لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإمكانية عدم مشاركة الولايات المتحدة في الاجتماع الرفيع المقرر السبت في أوروبا لبحث النزاع الأوكراني، مؤكداً أن حضور واشنطن مشروط بوجود "مسار قابل للتطبيق" نحو اتفاق سلام مع روسيا. وقال ترامب الخميس: "سنرى ما إذا كنا سنحضر الاجتماع أم لا. إنهم يريدوننا أن نحضر، وسنحضر إذا رأينا أن هناك فرصة جيدة، ولا نريد إضاعة الكثير من الوقت"، مشدداً على رغبته في "تسوية" النزاع "لإنقاذ الكثير من الأرواح".

وبحسب تقارير إعلامية، من المتوقع أن يُعقد اجتماع مستشاري الأمن القومي في باريس، بمشاركة مسؤولين من أوكرانيا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، على أن يقود وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي يشغل أيضاً منصب مستشار الأمن القومي لترامب، أي وفد أميركي محتمل.

وتأتي تحركات باريس الدبلوماسية بعد لقاء وصفه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه "مثمر" مع وفد أميركي ضم وزير الخزانة سكوت بيسنت وكبير مستشاري الرئيس جاريد كوشنر. وتركزت المناقشات على إعادة إعمار أوكرانيا والتعديلات الممكنة على خطة السلام المقترحة المكونة من 20 بنداً، إذ أشار زيلينسكي إلى أن اللقاء قد يُعد الجلسة الافتتاحية لمجموعة رسمية معنية بإنعاش اقتصاد بلاده.

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

دونالد ترامب

دبلوماسي

أوكرانيا

ألمانيا

المملكة

دونالد

