ترامب يلوّح بعدم المشاركة في لقاء باريس.. ويفرض "شروط سلام" للحضور

لوّح الرئيس الأميركي بإمكانية عدم مشاركة في الاجتماع الرفيع المقرر السبت في لبحث النزاع الأوكراني، مؤكداً أن حضور مشروط بوجود "مسار قابل للتطبيق" نحو اتفاق سلام مع . وقال الخميس: "سنرى ما إذا كنا سنحضر الاجتماع أم لا. إنهم يريدوننا أن نحضر، وسنحضر إذا رأينا أن هناك فرصة جيدة، ولا نريد إضاعة الكثير من الوقت"، مشدداً على رغبته في "تسوية" النزاع "لإنقاذ الكثير من الأرواح".



وبحسب تقارير إعلامية، من المتوقع أن يُعقد اجتماع مستشاري الأمن القومي في ، بمشاركة مسؤولين من وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، على أن يقود ماركو روبيو، الذي يشغل أيضاً منصب مستشار الأمن القومي لترامب، أي وفد أميركي محتمل.



وتأتي تحركات باريس الدبلوماسية بعد لقاء وصفه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه "مثمر" مع وفد أميركي ضم وزير الخزانة سكوت بيسنت وكبير مستشاري الرئيس جاريد كوشنر. وتركزت المناقشات على إعادة إعمار أوكرانيا والتعديلات الممكنة على خطة السلام المقترحة المكونة من 20 بنداً، إذ أشار زيلينسكي إلى أن اللقاء قد يُعد الجلسة الافتتاحية لمجموعة رسمية معنية بإنعاش اقتصاد بلاده.





