بسبب عاصفة جوية قوية.. انقطاع بالكهرباء وإلغاء مئات الرحلات الجوية في البرازيل

انقطعت الكهرباء عن أكثر من 1.3 مليون من سكان مدينة البرازيلية الخميس، بسبب عاصفة جوية قوية، وقد أعلنت السلطات أنه تم إلغاء ما يقرب من 400 رحلة جوية.

وتسببت الرياح القوية في سقوط عدة أشجار على شبكة الكهرباء في المدينة البرازيلية يوم الأربعاء، ما أدى إلى هذا الانقطاع.



وقالت شركة المرافق "إنيل" في بيان إنها أعادت الخدمات إلى 1.2 مليون من عملائها البالغ عددهم 2.2 مليون في ساو باولو وحولها، لكن 300 ألف آخرين فقدوا الكهرباء طوال يوم الخميس.



ولم تحدد شركة "إنيل" موعدا لعودة الخدمات. وقال بويرتاس، أحد مديريها، للصحفيين إن الشركة لديها 1300 شخص يعملون من أجل حل المشكلة منذ أن بدأت الرياح التي بلغت سرعتها حوالي 100 كيلومتر في الساعة تضرب ساو باولو. (روسيا اليوم)