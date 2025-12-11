في واشنطن.. فيضانات عارمة وأوامر إخلاء لعشرات الآلاف من السكان

تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات عارمة في ولاية الأميركية، مما استدعى إصدار أوامر إخلاء لعشرات الآلاف من السكان.

وحث حاكم ولاية واشنطن السكان في المناطق المهددة يوم الخميس على المغادرة واتباع تعليمات السلطات المحلية. ويعتقد أن ما يصل إلى 100 ألف مقيم قد تأثروا بأوامر الإخلاء.



وقال في منشور على منصة إكس: "أتفهم أن العديدين في ولايتنا قد تعرضوا لفيضانات كبيرة في الماضي".



وأضاف "مع ذلك، نحن أمام وضع تاريخي، حيث نتوقع ارتفاعاً بمقدار قدمين [61 سم] فوق مستوى الفيضان القياسي".

وتابع فيرغسون أن أكثر من 30 طريقا سريعا رئيسيا أغلق أمام حركة المرور. وأعلن الحاكم أيضا حالة طوارئ على مستوى الولاية لحشد الأموال والموظفين الإضافيين بسرعة. (سكاي نيوز عربية)