عربي-دولي

ترامب: سنستهدف شحنات المخدرات الفنزويلية البرية قريباً

Lebanon 24
12-12-2025 | 00:27
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحافيين في البيت الأبيض إن بلاده ستبدأ قريباً شن ضربات لاعتراض شحنات المخدرات التي تشق طريقها من فنزويلا إلى الولايات المتحدة عبر الطرق البرية.

وهدد ترامب مراراً في الأسابيع القليلة الماضية ببدء استهداف المخدرات التي يجري تهريبها براً. (العربية) 
 
 
