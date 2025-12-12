تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
أوروبا تحذّر ترامب.. وفون دير لاين تدافع عن "سيادة الناخبين"
Lebanon 24
12-12-2025
|
00:27
حذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
من التدخل في ديمقراطيات
أوروبا
، بعدما هاجم القارة وقادتها في مقابلة صحفية.
وخلال مشاركتها في حفل "بوليتيكو 28" في بروكسل، قالت فون دير لاين: "ليس من حقنا، في ما يتعلق بالانتخابات، أن نقرر من سيكون قائد البلاد، بل هو حق شعب هذه البلاد... إنها سيادة الناخبين، ويجب حمايتها"، مضيفة أنه "لا يحق لأحد التدخل، دون أدنى شك".
وجاء ردها بعد الاستراتيجية
الأمريكية
للأمن القومي التي تحدثت عن "محو حضاري" لأوروبا خلال عشرين عاما، وانتقدت جهود كبح أحزاب اليمين المتطرف ووصفتها بأنها "رقابة سياسية"، وتحدثت عن "تنمية
المقاومة
للمسار الحالي لأوروبا داخل الدول الأوروبية".
وأشارت فون دير لاين إلى أن هذه المخاطر من بين أسباب اقتراح "درع
الديمقراطية
" لمكافحة التدخل الأجنبي على الإنترنت، بما في ذلك في الانتخابات، مؤكدة أنها تمتعت "بعلاقة عمل ممتازة" مع رؤساء
الولايات المتحدة
، لكنها شددت على ضرورة أن تركز أوروبا على نفسها، وأن تعتز بانتمائها إلى
الاتحاد الأوروبي
وتدافع عن "أوروبا موحدة".
وكان
ترامب
قد وصف أوروبا في مقابلة سابقة بأنها مجموعة دول "متداعية" يقودها "ضعفاء"، قائلا: "أعتقد أنهم ضعفاء... أعتقد أنهم لا يعرفون ماذا يفعلون. أوروبا لا تعرف ماذا تفعل". (ارم)
