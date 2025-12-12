أوروبا تحذّر ترامب.. وفون دير لاين تدافع عن "سيادة الناخبين"

حذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الرئيس الأميركي من التدخل في ديمقراطيات ، بعدما هاجم القارة وقادتها في مقابلة صحفية.



وخلال مشاركتها في حفل "بوليتيكو 28" في بروكسل، قالت فون دير لاين: "ليس من حقنا، في ما يتعلق بالانتخابات، أن نقرر من سيكون قائد البلاد، بل هو حق شعب هذه البلاد... إنها سيادة الناخبين، ويجب حمايتها"، مضيفة أنه "لا يحق لأحد التدخل، دون أدنى شك".



وجاء ردها بعد الاستراتيجية للأمن القومي التي تحدثت عن "محو حضاري" لأوروبا خلال عشرين عاما، وانتقدت جهود كبح أحزاب اليمين المتطرف ووصفتها بأنها "رقابة سياسية"، وتحدثت عن "تنمية للمسار الحالي لأوروبا داخل الدول الأوروبية".



وأشارت فون دير لاين إلى أن هذه المخاطر من بين أسباب اقتراح "درع " لمكافحة التدخل الأجنبي على الإنترنت، بما في ذلك في الانتخابات، مؤكدة أنها تمتعت "بعلاقة عمل ممتازة" مع رؤساء ، لكنها شددت على ضرورة أن تركز أوروبا على نفسها، وأن تعتز بانتمائها إلى وتدافع عن "أوروبا موحدة".



وكان قد وصف أوروبا في مقابلة سابقة بأنها مجموعة دول "متداعية" يقودها "ضعفاء"، قائلا: "أعتقد أنهم ضعفاء... أعتقد أنهم لا يعرفون ماذا يفعلون. أوروبا لا تعرف ماذا تفعل". (ارم)

Advertisement