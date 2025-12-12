طلب أميركي مفاجئ.. هل تدفع إسرائيل ثمن كلفة إزالة أنقاض غزة؟

كشفت صحيفة " " أن طلبت من تحمّل تكاليف إزالة الأنقاض في بعد عامين من الحرب التي دمرت معظم مبانيه، مشيرة إلى أن وافقت مبدئيا على الطلب، وستبدأ بإخلاء منطقة في جنوبي القطاع تمهيداً لإعادة إعمارها.



وبحسب تقديرات نقلتها الصحيفة، قد تُلزَم إسرائيل بإزالة أنقاض غزة كاملة في عملية تمتد لسنوات وتزيد كلفتها على مليار دولار، في وقت قدّر برنامج الإنمائي حجم الركام بنحو 68 مليون طن، أي ما يعادل تقريباً وزن 186 مبنى بحجم "إمباير ستيت" في .



وتُعد إزالة الأنقاض شرطاً أساسياً لانطلاق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار برعاية ، والتي تقوم على البدء بإعادة إعمار رفح كنموذج لرؤية الرئيس الأميركي لتأهيل القطاع، قبل التوسع لاحقاً إلى باقي المناطق، علماً أن أكثر من 123 ألف مبنى دُمِّر بالكامل وأصيب نحو 75 ألفاً بأضرار متفاوتة، أي ما يقارب 81% من الهياكل في غزة. (ارم)

