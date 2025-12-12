تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
19
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
4
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
إقتصاد
طلب أميركي مفاجئ.. هل تدفع إسرائيل ثمن كلفة إزالة أنقاض غزة؟
Lebanon 24
12-12-2025
|
00:35
photos
كشفت صحيفة "
يديعوت أحرونوت
"
الإسرائيلية
أن
الولايات المتحدة
طلبت من
إسرائيل
تحمّل تكاليف إزالة الأنقاض في
قطاع غزة
بعد عامين من الحرب التي دمرت معظم مبانيه، مشيرة إلى أن
تل أبيب
وافقت مبدئيا على الطلب، وستبدأ بإخلاء منطقة في
رفح
جنوبي القطاع تمهيداً لإعادة إعمارها.
وبحسب تقديرات نقلتها الصحيفة، قد تُلزَم إسرائيل بإزالة أنقاض غزة كاملة في عملية تمتد لسنوات وتزيد كلفتها على مليار دولار، في وقت قدّر برنامج
الأمم المتحدة
الإنمائي حجم الركام بنحو 68 مليون طن، أي ما يعادل تقريباً وزن 186 مبنى بحجم "إمباير ستيت" في
نيويورك
.
وتُعد إزالة الأنقاض شرطاً أساسياً لانطلاق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار برعاية
واشنطن
، والتي تقوم على البدء بإعادة إعمار رفح كنموذج لرؤية الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
لتأهيل القطاع، قبل التوسع لاحقاً إلى باقي المناطق، علماً أن أكثر من 123 ألف مبنى دُمِّر بالكامل وأصيب نحو 75 ألفاً بأضرار متفاوتة، أي ما يقارب 81% من الهياكل في غزة. (ارم)
