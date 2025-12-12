مكتب التحقيقات الفدرالي: حركة أنتيفا أكبر تهديد داخلي لأميركا

وصف مسؤول كبير في الأميركي FBI الحركة المناهضة للفاشية "أنتيفا" بأنها أكبر تهديد إرهابي محلي داخل وذلك خلال جلسة استماع في ، لكنه واجه صعوبة في الإجابة عن أسئلة مفصلة حول الحملة اليسارية المتطرفة غير المنظمة.



وقال جلاشين، مدير العمليات في فرع لدى ، إن أنتيفا تمثل "مصدر القلق " للوكالة و"أكثر التهديدات العنيفة إلحاحاً".

ولم يرد جلاشين على سؤال النائب تومسون كبير في جلسة الاستماع حول موقع المجموعة. وعندما سُئل عن عدد الأعضاء، اكتفى بالإشارة إلى أن عددهم "متقلب للغاية" وأن "التحقيقات ما زالت جارية". (العربية)