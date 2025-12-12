تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

مكتب التحقيقات الفدرالي: حركة أنتيفا أكبر تهديد داخلي لأميركا

Lebanon 24
12-12-2025 | 00:59
وصف مسؤول كبير في مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي FBI الحركة المناهضة للفاشية "أنتيفا" بأنها أكبر تهديد إرهابي محلي داخل الولايات المتحدة وذلك خلال جلسة استماع في الكونغرس، لكنه واجه صعوبة في الإجابة عن أسئلة مفصلة حول الحملة اليسارية المتطرفة غير المنظمة.

وقال مايكل جلاشين، مدير العمليات في فرع الأمن القومي لدى مكتب التحقيقات الاتحادي، إن أنتيفا تمثل "مصدر القلق الرئيسي" للوكالة و"أكثر التهديدات العنيفة إلحاحاً".
 
ولم يرد جلاشين على سؤال النائب بيني تومسون كبير الديمقراطيين في جلسة الاستماع حول موقع المجموعة. وعندما سُئل عن عدد الأعضاء، اكتفى بالإشارة إلى أن عددهم "متقلب للغاية" وأن "التحقيقات ما زالت جارية". (العربية) 
