Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

اجتماع أمني في القدس.. نتنياهو يراجع ملف لبنان وغزة

Lebanon 24
12-12-2025 | 01:09
Doc-P-1454019-639011238576023264.png
Doc-P-1454019-639011238576023264.png photos 0
عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الخميس اجتماعاً للمجلس الوزاري الأمني في القدس، وسط تصاعد المخاوف في إسرائيل من احتمال تجدد العمل العسكري في لبنان، واستمرار عدم اليقين حول الجهود لنزع سلاح حركة حماس في غزة وحزب الله في لبنان، وفقاً لتقارير إعلامية إسرائيلية.

وبحسب ما أُعلن على منصات التواصل، شارك في الجلسة رئيس الموساد المنتهية ولايته ديفيد بارنيا، وخليفته المعين وزير الشؤون العسكرية اللواء رومان جوفمان، إضافة إلى مدير جهاز الأمن العام المؤقت جيل رايش. كما يُنتظر أن يجتمع نتنياهو لاحقاً هذا الشهر مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يدفع باتجاه الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطته الخاصة بغزة.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس قد دخل حيز التنفيذ في غزة في 10 تشرين الاول بموجب خطة ترامب، منهياً أكثر من عامين من الهجمات الإسرائيلية التي أودت بحياة أكثر من 70 ألف شخص وأصابت نحو 171 ألفاً منذ تشرين الاول 2023. وتشمل المرحلة الأولى من الاتفاق تبادل الرهائن الإسرائيليين بالأسرى الفلسطينيين، إلى جانب الشروع في إعادة إعمار غزة ووضع آلية حكم جديدة لا تتضمن حركة حماس. (الاناضول)
رئيس الوزراء الإسرائيلي

دونالد ترامب

الفلسطينيين

الإسرائيلية

الإسرائيلي

في إسرائيل

حزب الله

إسرائيل

تابع
