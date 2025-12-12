اجتماع أمني في القدس.. نتنياهو يراجع ملف لبنان وغزة

عقد بنيامين مساء الخميس اجتماعاً للمجلس الوزاري الأمني في ، وسط تصاعد المخاوف من احتمال تجدد العمل العسكري في ، واستمرار عدم اليقين حول الجهود لنزع سلاح حركة في غزة وحزب الله في لبنان، وفقاً لتقارير إعلامية إسرائيلية.



وبحسب ما أُعلن على منصات التواصل، شارك في الجلسة رئيس الموساد المنتهية ولايته ديفيد بارنيا، وخليفته المعين وزير الشؤون العسكرية اللواء رومان جوفمان، إضافة إلى مدير جهاز الأمن العام المؤقت جيل رايش. كما يُنتظر أن يجتمع نتنياهو لاحقاً هذا الشهر مع الرئيس الأميركي الذي يدفع باتجاه الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطته الخاصة بغزة.



وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين وحماس قد دخل حيز التنفيذ في غزة في 10 تشرين الاول بموجب خطة ، منهياً أكثر من عامين من الهجمات التي أودت بحياة أكثر من 70 ألف شخص وأصابت نحو 171 ألفاً منذ تشرين الاول 2023. وتشمل المرحلة الأولى من الاتفاق تبادل الرهائن الإسرائيليين بالأسرى ، إلى جانب الشروع في إعادة إعمار غزة ووضع آلية حكم جديدة لا تتضمن حركة حماس. (الاناضول)

