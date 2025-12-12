تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
دولة تبدي استعدادها لمنح اللجوء لمادورو
Lebanon 24
12-12-2025
|
02:11
photos
0
قالت وزيرة خارجية
كولومبيا
روزا فيلافيسينسيو إن بلادها مستعدة لمنح اللجوء للرئيس
الفنزويلي
نيكولاس مادورو
إذا قرر مغادرة
فنزويلا
في إطار انتقال تفاوضي للسلطة.
وعندما سئلت في مقابلة مع إذاعة "كاراكول" المحلية عما إذا كانت كولومبيا ستستقبل
مادورو
في حال طلب اللجوء، أجابت فيلافيسينسيو: "بالتأكيد نعم".
وأضافت أن كولومبيا تدعم الحوار والتفاوض الدبلوماسي لخفض التوترات الإقليمية، وأنها مستعدة لمساندة أي عملية انتقال سياسي.
وقالت: "إذا كان ذلك يتطلب التفاوض والانتقال، فإن كولومبيا مستعدة لدعمه. وإذا كان الأمر يستدعي منح سياسة لجوء، فنحن نملك سياسة واضحة في هذا الشأن". (روسيا اليوم)
