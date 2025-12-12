دولة تبدي استعدادها لمنح اللجوء لمادورو

قالت وزيرة خارجية روزا فيلافيسينسيو إن بلادها مستعدة لمنح اللجوء للرئيس إذا قرر مغادرة في إطار انتقال تفاوضي للسلطة.

وعندما سئلت في مقابلة مع إذاعة "كاراكول" المحلية عما إذا كانت كولومبيا ستستقبل في حال طلب اللجوء، أجابت فيلافيسينسيو: "بالتأكيد نعم".

وأضافت أن كولومبيا تدعم الحوار والتفاوض الدبلوماسي لخفض التوترات الإقليمية، وأنها مستعدة لمساندة أي عملية انتقال سياسي.



وقالت: "إذا كان ذلك يتطلب التفاوض والانتقال، فإن كولومبيا مستعدة لدعمه. وإذا كان الأمر يستدعي منح سياسة لجوء، فنحن نملك سياسة واضحة في هذا الشأن". (روسيا اليوم)