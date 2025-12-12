تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
19
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
21
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
4
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
إقتصاد
روسيا تزيد صادرات المنتجات الزراعية إلى تركمانستان
Lebanon 24
12-12-2025
|
02:55
photos
0
أظهرت تقديرات الخبراء أن
روسيا
صدرت إلى تركمانستان خلال الفترة من كانون الثاني إلى تشرين الثاني 2025 أكثر من 243 ألف طن من
المنتجات الزراعية
بقيمة 200 مليون دولار.
وكانت سلعة القمح المحرك
الرئيسي
لهذا النمو في الصادرات، فبينما بلغت شحناتها 5 ملايين دولار خلال الأشهر الأحد عشر من عام 2024، قفزت قيمتها إلى حوالي 16 مليون دولار في عام 2025.
كما شهدت صادرات لحوم الدواجن ارتفاعا ملحوظا بواقع 2.1 مرة، وكذلك زيت
عباد الشمس
بواقع 1.5 ضعفا، والمنتجات اللبنية المتخمرة بواقع 1.4 ضعفا. (روسيا اليوم)
