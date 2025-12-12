روسيا تزيد صادرات المنتجات الزراعية إلى تركمانستان

أظهرت تقديرات الخبراء أن صدرت إلى تركمانستان خلال الفترة من كانون الثاني إلى تشرين الثاني 2025 أكثر من 243 ألف طن من بقيمة 200 مليون دولار.

وكانت سلعة القمح المحرك لهذا النمو في الصادرات، فبينما بلغت شحناتها 5 ملايين دولار خلال الأشهر الأحد عشر من عام 2024، قفزت قيمتها إلى حوالي 16 مليون دولار في عام 2025.



كما شهدت صادرات لحوم الدواجن ارتفاعا ملحوظا بواقع 2.1 مرة، وكذلك زيت بواقع 1.5 ضعفا، والمنتجات اللبنية المتخمرة بواقع 1.4 ضعفا. (روسيا اليوم)