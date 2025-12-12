إذا واصلت برنامجها الصاروخي.. ترامب لا يستبعد ضرب إيران مجدداً

أشار الرئيس الأميركي ، مساء أمس الخميس، إلى احتمال أن تقوم بتوجيه ضربة جديدة لإيران في حال رفضت القيادة التوصل إلى اتفاق مع ، وواصلت تنفيذ برنامجها الصاروخي.



وفي معرض حديثه للصحافيين في ، أكد مجدداً على أن تسوية النزاع في ما كانت لتتحقق لولا الضربات الأميركية على المنشآت النووية في فوردو ونطنز وأصفهان.

وبحسب ترامب، قد تحاول مواصلة تنفيذ برنامجها ، مضيفاً: "سيستغرق الأمر منهم وقتاً طويلاً لإعادة بنائه، ولكن إذا أرادوا استعادته من دون التوصل إلى اتفاق معنا، فسندمّر هذا البرنامج أيضاً، يمكننا تدمير صواريخهم بسرعة كبيرة". (العربية)