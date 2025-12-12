تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

إذا واصلت برنامجها الصاروخي.. ترامب لا يستبعد ضرب إيران مجدداً

Lebanon 24
12-12-2025 | 03:26
أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أمس الخميس، إلى احتمال أن تقوم الولايات المتحدة بتوجيه ضربة جديدة لإيران في حال رفضت القيادة الإيرانية التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، وواصلت تنفيذ برنامجها الصاروخي.

وفي معرض حديثه للصحافيين في البيت الأبيض، أكد ترامب مجدداً على أن تسوية النزاع في الشرق الأوسط ما كانت لتتحقق لولا الضربات الأميركية على المنشآت النووية في فوردو ونطنز وأصفهان.
 
وبحسب ترامب، قد تحاول إيران مواصلة تنفيذ برنامجها النووي، مضيفاً: "سيستغرق الأمر منهم وقتاً طويلاً لإعادة بنائه، ولكن إذا أرادوا استعادته من دون التوصل إلى اتفاق معنا، فسندمّر هذا البرنامج أيضاً، يمكننا تدمير صواريخهم بسرعة كبيرة". (العربية)
 
 
مواضيع ذات صلة
لاريجاني: إيران لن تتفاوض على برنامجها الصاروخي
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 12:08:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: مستعدون لإجراء محادثات بشأن البرنامج النووي وليس البرنامج الصاروخي
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 12:08:28 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: سنوجه ضربات موجعة لحماس إذا واصلت خرق الاتفاق
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 12:08:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني: لن نتخلى عن برنامجنا النووي أو الصاروخي الدفاعي
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 12:08:28 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الشرق الأوسط

الإيرانية

بيت الأب

الإيراني

دونالد

