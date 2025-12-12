روسيا: خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصولنا غير قانونية

أكد الروسي في تعليقه على خطط المتعلقة بأصوله، أن البنك يحتفظ بالحق في الدفاع عن حقوقه بكل الوسائل المتاحة دون إشعار مسبق.

وقال البنك المركزي الروسي إن المقترحات التي نشرها لاستخدام أصوله غير قانونية، وحذر من أنه يحتفظ بالحق في استخدام جميع الآليات المتاحة لحماية مصالحه.



وأوضح في بيان: "أصدر بيانا بشأن خطط المفوضية الأوروبية لاستخدام أصوله، في ضوء نشر المفوضية الأوروبية في 3 كانون الأول 2025، على موقعها الإلكتروني الرسمي بيانا، حيث تكشف المفوضية عن حلين لدعم احتياجات التمويلية في 2026-2027، ومشروع لائحة المفوضية الأوروبية، ومقترح إنشاء قرض تعويضات لأوكرانيا، والتي تتضمن استخدام أصولها المودعة لدى المؤسسات المالية التابعة للاتحاد ، بما في ذلك مركز إيداع يوروكلير، دون موافقة بنك المركزي".



وأضاف: "إن آليات الاستخدام المباشر أو غير المباشر لأصول البنك، المنصوص عليها في هذه الوثيقة، بالإضافة إلى أي أشكال أخرى من الاستخدام غير المنسق لأصول البنك المركزي الروسي، غير قانونية، وتتعارض مع القانون الدولي، وتنتهك مبدأ الحصانة السيادية للأصول". (سكاي نيوز عربية)