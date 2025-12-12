وسط مخاوف حول الإمدادات الفنزويلية.. أسعار النفط إلى ارتفاع

ارتفعت أسعار ، في تعاملات اليوم الجمعة، مدعومة بمخاوف من اضطرابات في إمدادات الخام الفنزويلية، ورغم ذلك تتجه الأسعار نحو تسجيل انخفاض أسبوعي.

وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.52% لتصل إلى 61.60 دولار للبرميل، بحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش، فيما جرى تداول العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب الوسيط" عند 57.94 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.59%.



انخفض كلا المؤشرين القياسيين بنحو 1.5% في تداولات أمس الخميس.