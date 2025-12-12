تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

عقوبات دولية تتصاعد… وتحذيرات من كارثة إنسانية تهدد السودان

Lebanon 24
12-12-2025 | 05:11
Doc-P-1454142-639011383818641946.jpg
أضافت الحكومة البريطانية أربعة أسماء جديدة لنظام العقوبات الخاص بالسودان بسبب جرائم حصلت في الفاشر. وتضمنت أربعة من قادة الدعم السريع هم عبد الرحيم دقلو، وقائد قطاع شمال دارفور اللواء جدو حمدان، والقائد "تيجاني إبراهيم موسى"، و"أبو لولو".

وفي السياق، أكد مدير العمليات في منظمة أطباء بلا حدود كينيث لافيل، انهيار كل الأنظمة التي تحفظ الحياة في السودان. كما أعلن في مقابلة مع العربية والحدث أن تسعة ملايين يواجهون انعدام الأمن الغذائي في السودان.

هذا وأفاد وزير الصحة السوداني، هيثم محمد إبر اهيم، أن السودان يسجل أكثر من ثلاثة ملايين إصابة سنوياً بالملاريا مع معدلات وفيات عالية، وفقا للإحصائيات الرسمية المسجلة في المستشفيات مبينا أن الملاريا مرض متوطن بالبلاد.

ورصدت كاميرا العربية والحدث الأوضاع الإنسانية في مخيمات النازحين. في مدينة الأبيض شمال كردفان. (الحدث)
