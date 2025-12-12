عقوبات دولية تتصاعد… وتحذيرات من كارثة إنسانية تهدد السودان

أضافت الحكومة أربعة أسماء جديدة لنظام الخاص بالسودان بسبب جرائم حصلت في الفاشر. وتضمنت أربعة من قادة الدعم السريع هم دقلو، وقائد قطاع شمال دارفور اللواء جدو ، والقائد "تيجاني إبراهيم موسى"، و"أبو لولو".



وفي السياق، أكد مدير العمليات في كينيث لافيل، انهيار كل الأنظمة التي تحفظ الحياة في . كما أعلن في مقابلة مع العربية والحدث أن تسعة ملايين يواجهون انعدام الأمن الغذائي في السودان.



هذا وأفاد السوداني، هيثم محمد إبر اهيم، أن السودان يسجل أكثر من ثلاثة ملايين إصابة سنوياً بالملاريا مع معدلات وفيات عالية، وفقا للإحصائيات الرسمية المسجلة في المستشفيات مبينا أن الملاريا مرض متوطن بالبلاد.



ورصدت كاميرا العربية والحدث الأوضاع الإنسانية في مخيمات . في مدينة الأبيض شمال كردفان. (الحدث)

