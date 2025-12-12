فضيحة تهزّ مجلس النواب التركيّ... إليكم ما جرى لسنوات!

أكدت لمجلس النواب ، وقوع فضيحة تحرش جنسيّ داخل أروقة .

وبحسب الإدعاءات، فإنّ متدربات قاصرات تعرضن للاستغلال الجنسيّ من قبل بعض الموظفين على مدى سنوات.



وتقدّم والد إحدى الطالبات بشكوى رسمية إلى ، فيما أكدت مصادر نيابية أن الأمانة العامة تتعامل مع القضية بجدية وحساسية كبيرتين. (روسيا اليوم)