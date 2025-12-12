الدفاع التركية: مناقشات مع واشنطن حول إف-35 والعقوبات ما تزال قائمة

أفادت ، الجمعة، أن والولايات المتحدة تناقشان الأميركية والعوائق أمام انضمام أنقرة لبرنامج الطائرات المقاتلة إف-35. وأكدت الوزارة أنه لم يطرأ تغيير على موقف تركيا حيال امتلاكها منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400.



يستمر الخلاف بين البلدين، العضوين في (ناتو)، منذ عام 2020. في ذلك العام، استبعدت أنقرة من برنامج لوكهيد مارتن للطائرات المقاتلة، وفرضت عقوبات عليها لشراء منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400، التي تعتبرها واشنطن تهديداً أمنياً.



صرح السفير الأميركي في أنقرة، توماس برّاك، الأربعاء، بأن المحادثات حول هذه القضية مستمرة. وأكد أن القوانين الأميركية تمنع تركيا من تشغيل منظومة إس-400 أو امتلاكها في حال رغبتها بالعودة إلى برنامج الطائرات المقاتلة إف-35.



تعليقاً على تصريحات برّاك، ذكرت وزارة الدفاع التركية في مؤتمر صحافي أنه "لم تطرأ أية مستجدات بخصوص منظومة الدفاع الجوي إس-400 التي نوقشت مؤخراً".



وأضافت الوزارة: "إن مناقشة ملف مشروع إف-35 بروح التحالف، عبر الحوار المتبادل والتشاور البناء، ستسهم إيجاباً في العلاقات الثنائية".



أعرب ، هاكان فيدان، الأسبوع الماضي، عن اعتقاده بأن تركيا والولايات المتحدة ستتوصلان إلى حل لرفع العقوبات الأميركية "قريباً جداً". (الحدث)





