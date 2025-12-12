تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

مقتل الدباشي يضرب شبكات تهريب البشر في غرب ليبيا

Lebanon 24
12-12-2025 | 05:40
قتل أحمد الدباشي المعروف باسم "العمّو"، قائد إحدى مليشيات مدينة صبراتة، الجمعة، إثر اشتباكات مسلّحة بين جهاز مكافحة التهديدات الأمنية بمدينة الزاوية، والمجموعة التابعة له.

وقال الجهاز في بيان، إن وحداته نفذت مداهمة لأحد المقرات التابعة للدباشي في صبراتة، انتهت بمقتله واعتقال شقيقه، وإصابة عدد من أعضائه بإصابات بليغة، مشيرا إلى أن العملية جاءت ردا على هجوم مسلح استهدف إحدى البوابات التابعة له.

ويعدّ الدباشي أحد أبرز مهربي البشر في غرب البلاد منذ عام 2015، إذ يقود واحدة من أكبر المجموعات المتورطة في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير النظاميين، وهو مدرج منذ 2017 على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي، ومطلوب للتحقيق أمام محكمة الجنايات الدولية، إضافة إلى مذكرات توقيف صادرة عن سلطات طرابلس ومكتب النائب العام بتهم تشمل القتل والتعذيب.

وتسبّبت الاشتباكات في شلل شبه تام داخل مدينة صبراتة، حيث أغلقت المتاجر أبوابها وتعطلت الدراسة، فيما عاش السكان حالة من القلق بسبب تبادل إطلاق النار، كما تمّ تسجيل أضرار مادية في عدد من المنازل القريبة من مواقع التوتر. (الحدث)
 
