تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تحذير مصري لأميركا: إسرائيل تحاول فرض وقائع جديدة في غزة

Lebanon 24
12-12-2025 | 05:45
A-
A+
Doc-P-1454161-639011406596163942.png
Doc-P-1454161-639011406596163942.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

حذرت مصادر مصرية رفيعة المستوى الإدارة الأميركية من احتمال انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما كشفته صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن "إسرائيل تحاول فرض واقع ميداني جديد لا يتوافق مع بنود الاتفاق"، ما يهدد الاستقرار الهش في القطاع.

 

وأفادت الصحيفة أن القاهرة عرضت خلال محادثات مكثفة مع مسؤولين أميركيين مجموعة من الضمانات الأمنية والسياسية شرطا لاستمرار الاتفاق، تشمل نزع سلاح الفصائل المسلحة في غزة، إقامة وجود أمني فلسطيني،

نشر قوات دولية في القطاع، الربط العضوي بين أي تسوية لأزمة السلاح وإقامة دولة فلسطينية.

 

وأشارت "يسرائيل هايوم" إلى أن المسؤولين المصريين أبلغوا واشنطن، في الأيام الأخيرة، بمخاوفهم من انهيار المرحلة الثانية من الاتفاق، رغم سعي الولايات المتحدة للانتقال إليها. ولفتت إلى أن أجهزة الاستخبارات المصرية والقطرية تعمل بشكل متواصل على "تذليل العقبات" التي تعترض تنفيذ هذه المرحلة، في إطار جهود وساطة مشتركة.

 

وأضافت الصحيفة أن القاهرة والدوحة تشتبهان في أن واشنطن منشغلة بوساطة النزاع الأوكراني-الروسي على حساب ملف غزة، مشيرةً إلى أن أميركا "مرهقة من المفاوضات المتعلقة بالمسار الأوكراني، وترى أن لا حاجة للعجلة في الإعلان عن قرارات بشأن المرحلة الثانية طالما أن الاتفاق لا يزال ساريًا رغم الخروقات الإسرائيلية".

 

وأكدت المصادر المصرية، وفق الصحيفة، أن الموقف الأميركي يصطدم مع مساعٍ إسرائيلية لفرض واقع ميداني على الأرض، مشيرةً إلى أن مسؤولين مصريين أعربوا خلال اتصالات مع نظرائهم الأميركيين عن قلقهم من مخطط إسرائيلي لتوسيع "المنطقة العازلة" في غزة إلى ثلاثة كيلومترات، ووصفوها بأنها "خطوة غير مقبولة بأي حال من الأحوال".

 

وفي محاولة لتفادي تكرار سيناريو 7 تشرين الأول، قدمت القاهرة اقتراحات تشمل التزامًا فلسطينيًّا كاملاً بشروط الاتفاق، إبعاد السلاح عن الفصائل في المرحلة الحالية، ضمانات أمنية تحمي المستوطنات الإسرائيلية من جهة، منع إسرائيل من الاستيلاء على أراضٍ جديدة في غزة من جهة أخرى.

 

كما تضمنت الرؤية المصرية وجودًا أمنيًّا فلسطينيًّا، نشر قوات دولية، إعادة إعمار قطاع غزة وفق جدول زمني واضح، الإنهاء التدريجي لظهور المسلحين في الشارع الغزي.

 

وأفادت الصحيفة أن مسؤولين مصريين أكدوا لأميركا لأول مرة منذ بدء الهدنة أن "من المستحيل إقناع حماس وفصائلها بالتخلي عن سلاحها دون ضمانات حقيقية" تتعلق بأمن غزة، بعدم انتهاك إسرائيل لبنود الاتفاق،

بالتقدّم نحو إقامة دولة فلسطينية.

 

وشددت المصادر المصرية على أن "أي نقاش حول السلاح مرتبط مباشرةً بإنشاء دولة فلسطينية"، معتبرةً أن استمرار الوضع الحالي القائم على الهشاشة وعدم الوضوح السياسي لن يؤدي إلى استقرار دائم، وهو ما يتناقض مع الطموحات التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن "إحلال السلام".

 

وأشارت "يسرائيل هايوم" إلى أن المحادثات، التي شارك فيها أيضًا مسؤولون قطريون، تضمنت تحذيرات من أن القدرات العسكرية في غزة لم تُدمَّر بالكامل، وأن خطر شن هجمات جديدة من القطاع لا يزال قائمًا. ولفتت الصحيفة إلى أن "تحذيرات القاهرة بشأن تداعيات انهيار الاتفاق أدهشت عدداً من المسؤولين الأمريكيين"، ما يعكس حجم المخاطر التي قد تترتب على أي تهاون في تنفيذ الالتزامات المتبادلة.

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
تنسيق أميركي - مصري بشأن لبنان ومحاولة التأسيس لمرحلة سياسية جديدة بعد اتفاق غزة
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 19:41:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام السوري: إسرائيل تخطئ الحسابات حين تعتقد أنها قادرة على فرض وقائع على الأرض
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 19:41:13 Lebanon 24 Lebanon 24
من الجدار إلى استهداف اليونيفيل.. محاولة إسرائيلية منهجية لفرض وقائع جديدة!
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 19:41:13 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل قرّرت مهاجمة غزة.. وهذا ما أبلغته لأميركا
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 19:41:13 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الأميركيين

الإسرائيلي

المصرية

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:34 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2025-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:12 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:47 | 2025-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:30 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:03 | 2025-12-12
Lebanon24
12:01 | 2025-12-12
Lebanon24
12:00 | 2025-12-12
Lebanon24
11:51 | 2025-12-12
Lebanon24
11:37 | 2025-12-12
Lebanon24
11:24 | 2025-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24