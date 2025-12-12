الولايات المتحدة تواجه تحديات أمنية بسبب ملايين المهاجرين غير الموثقين

قدرت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا البلاد في عهد بما يتراوح بين 15 و20 مليون شخص.



وقالت إن عدد الأشخاص الذين تعتبرهم الإدارة الحالية مهاجرين غير شرعيين دخلوا البلاد خلال فترة رئاسة يتراوح بين 15 و20 مليون شخص.



وأضافت نوم: "ما يقلقني ويحرمني النوم هو أننا لا نعرف كل الأشخاص الموجودين في ، ولا نعرف هوياتهم أو نواياهم".



كما أوضحت أن أجهزة إنفاذ القانون تعتزم تكثيف جهودها لتحديد هويات هؤلاء المهاجرين وترحيلهم، كجزء من الحملة التي أطلقها . (روسيا اليوم)

