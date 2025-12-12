أكد مساعد يوري أوشاكوف أن "كل أراضي دونباس هي جزء من "، رافضا بشدة الفكرة التي طرحها زيلينسكي لإجراء استفتاء إقليمي في المنطقة.



وشدد أوشاكوف في رد على سؤال من صحفي قناة Life، ألكسندر يوناشيف على أن هذا الوضع مرسخ دستوريا في الروسي.



وفي سياق آخر، لفت أوشاكوف إلى أن الهدف الذي يسعى إليه زيلينسكي حاليا خلال جولته الأوروبية يتمثل في إدخال تعديلات غير مقبولة بالنسبة لروسيا على الوثائق التي تعدها بشأن التسوية السياسية في .



وأوضح أن تعمل حاليا مع الجانب الأوكراني وعدد من الدول الأوروبية الرائدة على صياغة هذه الوثائق، مضيفا:

"نحن لم نطلع بعد على النسخ المعدلة، التي تضم ملاحظات أوروبية وأوكرانية، لكن من غير المرجح أن تكون هذه التعديلات ذات طابع إيجابي". (روسيا اليوم)

