عربي-دولي
19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية بمصادقة إسرائيلية
Lebanon 24
12-12-2025
|
06:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقر
مجلس الوزراء
الإسرائيلي
، بناء وإعادة تأهيل 19 مستوطنة جديدة في مختلف أنحاء
الضفة الغربية
.
وذكرت القناة
الإسرائيلية
السابعة، أن وزيري الدفاع يسرائيل كاتس، والمالية بتسلئيل سموتريتش، بادرا إلى طرح المشروع خلال جلسة المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية.
وأضافت أن القرار تضمن إعادة بناء نقطتي غانيم وكيديم الاستيطانيتين، بعد 20 عامًا من إخلائهما في الضفة الغربية.
واعتبرت القناة
العبرية
، المصادقة على بناء
المستوطنات
"خطوة سياسية هامة"، تُوسع نطاق الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وتضمنت قائمة المستوطنات: آش كوديش، اللنبي، جفعات هرئيل، غانيم، هار بيزك، يار الكرين، يتسيف، ياتفيب غرب، كاديم، كوخاف هشاحر شمال، كيدا، ميشول، ناحال دورون،
بيني
كيدم، ريحانيت، روش هعاين شرقا، شاليم، وطمون. (ارم نيوز)
