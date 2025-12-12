توقيف هيثم أحمد في مصر... وهذا ما تبيّن خلال التحقيق معه!

بعد ظهوره في مقطع فيديو مثير للجدل عرض خلاله حياته وحياة المارة للخطر الشديد، ألقت في ، القبض على الشاب المعروف إعلاميا باسم ، صاحب التريند الشهير "أنتش وأجري".



وخلال التحقيق معه، تبيّن أنّه يُعاني من اضطراب نفسي حادّ، حيث كان يهذي بعبارات غير مفهومة. (روسيا اليوم)

