Najib Mikati
عربي-دولي

تركيا تحذر من استمرار نشاط "قوات سوريا الديمقراطية"

Lebanon 24
12-12-2025 | 07:35
قالت مصادر في وزارة الدفاع التركية الجمعة، إن عدم اندماج تنظيم "قوات سوريا الديمقراطية" في الجيش السوري" واستمراره بنشاطاته يلحق ضررا بالاستقرار والأمن في سوريا.

وقالت المصادر "إن استمرار تنظيم قوات سوريا الديمقراطية الإرهابي في أنشطته، بدلا من الاندماج في الجيش السوري، رغم اتفاق 10 آذار، يلحق ضررا بالغا بالاستقرار والأمن المنشودين في سوريا".

وأضافت مصادر الدفاع التركية أنه "يبدو أن بعض الدول، تشجع تنظيم "قوات سوريا الديمقراطية" الإرهابي على عدم الاندماج وعدم إلقاء السلاح، من خلال أفعالها وتصريحاتها، سبق وأن صرحنا بأننا نتوقع من تنظيم "قوات سوريا الديمقراطية" الإرهابي، الاندماج في الجيش السوري بشكل فردي، لا كوحدة واحدة، في إطار اتفاق 10 آذار/ مارس". 

وشددت المصادر على أن "محاولات تنظيم "قوات سوريا الديمقراطية" الإرهابي لكسب الوقت، عبثية أيضا.. وأي خيار آخر غير الاندماج بالجيش السوري لن يُؤتي ثماره".

وفي شأن أنشطة القوات المسلحة التركية في سوريا، قالت المصادر، إنه "في الأسبوع الماضي، ظهرت مزاعم بأن القوات المسلحة التركية كانت تستعد لعملية عسكرية، استنادا إلى صور لأنشطة روتينية في سوريا.. وتبين أن هذه الأنشطة عبارة عن عمليات تناوب روتينية للقوات".

وشددت المصادر في وزارة الدفاع التركية على أن "ما يجب متابعته هنا، ليس أنشطة القوات المسلحة التركية، بل وضع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وأنشطة الجيش السوري". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي: سيتم تعزيز الإدارة اللامركزية في سوريا
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 19:42:02 Lebanon 24 Lebanon 24
مظلوم عبدي قائد قوّات سوريا الديمقراطية: اتفاقية 10 آذار تمثل أساسا لسوريا ديمقراطية لا مركزية
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 19:42:02 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد قوات سوريا الديمقراطية: لا نشكل تهديدًا لأحد وإدارتنا تحت مظلة الدولة السورية
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 19:42:02 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات سوريا الديمقراطية: متمسكون بالحوار الوطني لأنه السبيل الأنجح لتحقيق السلام والاستقرار على الأراضي السورية
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 19:42:02 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش السوري

وزارة الدفاع

روسيا اليوم

الديمقراطية

الديمقراطي

ديمقراطي

التركية

التركي

