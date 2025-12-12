تركيا تحذر من استمرار نشاط "قوات سوريا الديمقراطية"

قالت مصادر في الجمعة، إن عدم اندماج تنظيم "قوات " في " واستمراره بنشاطاته يلحق ضررا بالاستقرار والأمن في سوريا.



وقالت المصادر "إن استمرار تنظيم قوات سوريا الديمقراطية الإرهابي في أنشطته، بدلا من الاندماج في الجيش السوري، رغم اتفاق 10 آذار، يلحق ضررا بالغا بالاستقرار والأمن المنشودين في سوريا".



وأضافت مصادر الدفاع التركية أنه "يبدو أن بعض الدول، تشجع تنظيم "قوات سوريا الديمقراطية" الإرهابي على عدم الاندماج وعدم إلقاء السلاح، من خلال أفعالها وتصريحاتها، سبق وأن صرحنا بأننا نتوقع من تنظيم "قوات سوريا الديمقراطية" الإرهابي، الاندماج في الجيش السوري بشكل فردي، لا كوحدة واحدة، في إطار اتفاق 10 آذار/ ".



وشددت المصادر على أن "محاولات تنظيم "قوات سوريا الديمقراطية" الإرهابي لكسب الوقت، عبثية أيضا.. وأي خيار آخر غير الاندماج بالجيش السوري لن يُؤتي ثماره".



وفي شأن أنشطة القوات المسلحة التركية في سوريا، قالت المصادر، إنه "في الأسبوع الماضي، ظهرت مزاعم بأن القوات المسلحة التركية كانت تستعد لعملية عسكرية، استنادا إلى صور لأنشطة روتينية في سوريا.. وتبين أن هذه الأنشطة عبارة عن عمليات تناوب روتينية للقوات".



وشددت المصادر في وزارة الدفاع التركية على أن "ما يجب متابعته هنا، ليس أنشطة القوات المسلحة التركية، بل وضع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وأنشطة الجيش السوري". (روسيا اليوم)

