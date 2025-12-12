اجتماع مطوّل بين بوتين وأردوغان في عشق آباد

بحث ونظيره رجب طيب أردوغان الإقليمية والدولية خلال محادثات في تركمانستان اليوم الجمعة، حسبما أفاد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف.

وجرت هذه المحادثات على هامش منتدى "السلام والثقة" الدولي المنعقد في العاصمة التركمانستانية عشق آباد، والذي شارك فيه الرئيسان إلى جانب قادة عدد من الدول الأخرى.

وبدأت المحادثات باجتماع للرئيسين بحضور وفدي البلدين، استغرق نحو 40 دقيقة وراء الأبواب المغلقة، قبل أن يواصلا الحوار بصيغة ضيقة في لقاء "على انفراد" حضره من الجانب الروسي مساعد الرئيس يوري أوشاكوف.

وذكر بيسكوف أن بوتين وأردوغان بحثا القضية الأوكرانية، كما ناقشا محاولات للاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة لديها، حيث اتفق الرئيسان على أن هذه المحاولات قد تؤدي إلى انهيار أسس النظام المالي الدولي.

وأشار بيسكوف إلى أن بوتين وأردوغان تطرقا أيضا إلى ملف التعاون الثنائي متعدد الأوجه بين البلدين، ومشيرا إلى أن تتطلع إلى بدء تشغيل محطة أكويو للطاقة النووية التي تشيدها شركة "روساتوم" الروسية.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وبعد انتظار للقاء بوتين دام حوالي 40 دقيقة بسبب المحادثات المطولة بين الزعيمين الروسي والتركي، انضم أخيرا إلى اجتماعهما الذي أصبح بذلك ثلاثيا.

وبعد انتهاء لقائه مع أردوغان وشريف، تبادل بوتين أطراف الحديث مع التركي فيدان، الذي رافق الرئيس الروسي حتى موكبه تقريبا.

وحسب وكالات أنباء روسية، فإن المحادثات بين الرئيسين الروسي والتركي بالصيغتين الموسعة والضيقة، وفي لقائهما الثلاثي مع رئيس وزراء باكستان استغرقت في المجمل نحو ساعة ونصف.

وفي وقت سابق اليوم عقد بوتين في عشق آباد اجتماعا مع نظيره محمود بزشكيان.