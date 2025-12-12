تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بنغلاديش تستعد لأول انتخابات وطنية بعد انتفاضة 2024

Lebanon 24
12-12-2025 | 08:26
A-
A+

Doc-P-1454229-639011503004677852.jpg
Doc-P-1454229-639011503004677852.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تستعد بنغلاديش لإجراء أول انتخابات وطنية منذ الانتفاضة الطلابية التي أطاحت بالزعيمة الشيخة حسينة في آب 2024، والتي أنهت فترة طويلة من هيمنة حزب رابطة عوامي على المشهد السياسي. 

في ظل حكومة انتقالية يقودها الحائز على جائزة نوبل محمد يونس، تشكل هذه الانتخابات اختبارًا حقيقيًّا لإعادة الديمقراطية واستقرار البلاد سياسيًّا واقتصاديًّا، بحسب مجلة "Modern Diplomacy".

يشكل الحزب الوطني البنغلاديشي بقيادة رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء المرشح الأوفر حظًّا للفوز، رغم التحديات الصحية وغياب ابنها المنفي طارق رحمن، الذي يعتزم العودة قبل الانتخابات. 

ويبرز حزب الجماعة الإسلامية كقوة ثانية متنامية، إذ يعيد نفسه بعد عقود من الحظر، ويركز على تطبيق الشريعة الإسلامية وتعزيز جهود مكافحة الفساد.

في المقابل، يحاول حزب المواطن الوطني، الذي أسسه قادة طلابيون من حركة الانتفاضة، تحويل شعبيته الشبابية إلى قوة سياسية ملموسة.

ويقدّم زعيم الحزب ناهد إسلام برنامجًا انتخابيًّا من 24 بندًا، يشمل إصلاح القضاء، وتوسيع نطاق التعليم والرعاية الصحية، والتكيف مع تداعيات تغير المناخ. (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لسنا في أفضل حالاتنا بعد"… غوارديولا يلمّح إلى انتفاضة قريبة!
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 19:42:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الهند تدرس طلب تسليم رئيسة الوزراء السابقة بعد هروبها عام 2024
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 19:42:22 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة "الحوار الوطني في جبيل" تستعد لزيارة البابا إلى لبنان
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 19:42:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش يستعد لسيناريو اقتحام مفاجئ من الجبهة السورية مشابه لـ 7 تشرين الأول
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 19:42:22 Lebanon 24 Lebanon 24

الجماعة الإسلامية

الحزب الوطني

الديمقراطية

الديمقراطي

جائزة نوبل

ارم نيوز

بنغلاديش

ديمقراطي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:34 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2025-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:12 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:47 | 2025-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:30 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:03 | 2025-12-12
Lebanon24
12:01 | 2025-12-12
Lebanon24
12:00 | 2025-12-12
Lebanon24
11:51 | 2025-12-12
Lebanon24
11:37 | 2025-12-12
Lebanon24
11:24 | 2025-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24