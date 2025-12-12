بنغلاديش تستعد لأول انتخابات وطنية بعد انتفاضة 2024

تستعد لإجراء أول انتخابات وطنية منذ الانتفاضة الطلابية التي أطاحت بالزعيمة الشيخة حسينة في آب 2024، والتي أنهت فترة طويلة من هيمنة حزب رابطة عوامي على المشهد السياسي.



في ظل حكومة انتقالية يقودها الحائز على محمد يونس، تشكل هذه الانتخابات اختبارًا حقيقيًّا لإعادة واستقرار البلاد سياسيًّا واقتصاديًّا، بحسب مجلة "Modern Diplomacy".



يشكل البنغلاديشي بقيادة رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء المرشح الأوفر حظًّا للفوز، رغم التحديات الصحية وغياب ابنها المنفي طارق ، الذي يعتزم العودة قبل الانتخابات.



ويبرز حزب كقوة ثانية متنامية، إذ يعيد نفسه بعد عقود من الحظر، ويركز على تطبيق الشريعة الإسلامية وتعزيز جهود مكافحة الفساد.



في المقابل، يحاول حزب المواطن الوطني، الذي أسسه قادة طلابيون من حركة الانتفاضة، تحويل شعبيته الشبابية إلى قوة سياسية ملموسة.



ويقدّم زعيم الحزب ناهد إسلام برنامجًا انتخابيًّا من 24 بندًا، يشمل إصلاح ، وتوسيع نطاق التعليم والرعاية الصحية، والتكيف مع تداعيات تغير المناخ. (ارم نيوز)

