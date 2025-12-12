كمين محكم على الحدود يسفر عن توقيف متسللين أجانب في العراق

أعلنت في إلقاء القبض على أربعة أشخاص من جنسيات أجنبية لم تحددها حاولوا الدخول إلى بصورة غير قانونية.ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة للحد من ظاهرة تسلل العمالة الأجنبية إلى العراق بطرق غير شرعية.وذكرت المديرية أن العملية نفذت بناء على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية مباشرة من قبل مدير قسم استخبارات وأمن فرقة المشاة الخامسة عشرة، حيث نصب لهم كمين محكم قرب الحدود ضمن قاطع واعتقلوا قبل دخولهم الأراضي .وأكدت المديرية تسليمهم إلى الجهات المختصة وفقا للإجراءات القانونية المتبعة.وتشهد بعض المناطق الحدودية محاولات متكررة للتسلل غير القانوني إلى العراق، ما دفع إلى تعزيز وجودها الاستخباري والميداني على الحدود.وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى مكافحة دخول العمالة الأجنبية غير النظامية وتجفيف مصادر التسلل التي تهدد الأمن والاستقرار الاقتصادي في البلاد. (روسيا اليوم)