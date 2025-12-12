تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

كمين محكم على الحدود يسفر عن توقيف متسللين أجانب في العراق

Lebanon 24
12-12-2025 | 09:14
أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق إلقاء القبض على أربعة أشخاص من جنسيات أجنبية لم تحددها حاولوا الدخول إلى محافظة نينوى بصورة غير قانونية.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة للحد من ظاهرة تسلل العمالة الأجنبية إلى العراق بطرق غير شرعية. 

وذكرت المديرية أن العملية نفذت بناء على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية مباشرة من قبل مدير قسم استخبارات وأمن فرقة المشاة الخامسة عشرة، حيث نصب لهم كمين محكم قرب الحدود ضمن قاطع نينوى واعتقلوا قبل دخولهم الأراضي العراقية.

وأكدت المديرية تسليمهم إلى الجهات المختصة وفقا للإجراءات القانونية المتبعة.

وتشهد بعض المناطق الحدودية محاولات متكررة للتسلل غير القانوني إلى العراق، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تعزيز وجودها الاستخباري والميداني على الحدود.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى مكافحة دخول العمالة الأجنبية غير النظامية وتجفيف مصادر التسلل التي تهدد الأمن والاستقرار الاقتصادي في البلاد. (روسيا اليوم)
 
مديرية الاستخبارات العسكرية

مديرية الاستخبارات

الأجهزة الأمنية

محافظة نينوى

روسيا اليوم

مديرية ال

العراقية

العراقي

