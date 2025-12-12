بشأن أوكرانيا... ما الذي اقترحه اردوغان على بوتين؟

القتى الرئيس بالرئيس الروسي .

وبحسب مكتب الرئاسة ، أبلغ اردوغان بأن وقفًا جزئيًا لإطلاق النار يشمل خصوصًا منشآت الطاقة والموانىء، قد يكون مفيدًا في .



وأضاف مكتب أردوغان أن الجانبين ناقشا في اجتماعهما في تركمانستان بالتفصيل جهود السلام الشاملة بشأن الحرب، إضافة إلى تجميد للأصول الروسية.

وأكد أردوغان رغبة بلاده في المساهمة في جهود السلام، واستعدادها لاستضافة اجتماعات بكافة أشكالها. (ارم نيوز)