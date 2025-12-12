تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
بشأن أوكرانيا... ما الذي اقترحه اردوغان على بوتين؟
12-12-2025
12-12-2025
|
09:17
القتى الرئيس
التركي
رجب طيب أردوغان
بالرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
.
وبحسب مكتب الرئاسة
التركية
، أبلغ اردوغان
بوتين
بأن وقفًا جزئيًا لإطلاق النار يشمل خصوصًا منشآت الطاقة والموانىء، قد يكون مفيدًا في
أوكرانيا
.
وأضاف مكتب أردوغان أن الجانبين ناقشا في اجتماعهما في تركمانستان بالتفصيل جهود السلام الشاملة بشأن الحرب، إضافة إلى تجميد
الاتحاد الأوروبي
للأصول الروسية.
وأكد أردوغان رغبة بلاده في المساهمة في جهود السلام، واستعدادها لاستضافة اجتماعات بكافة أشكالها. (ارم نيوز)
