شابة سوريّة عمرها 23 عاماً سقطت داخل بئر وتوفيت

تمكّنت فرق الدفاع المدني السوري من انتشال جثة شابة عمرها حوالي 23 عاماً، من قاع بئر يبلغ عمقها 50 متراً في مدينة الباب في ريف حلب.

وقال محمود عبدان مدير الدفاع المدني في مدينة الباب، لـ" "، إنّ "الفرق تلقّت بلاغًا يفيد عن سقوط الفتاة داخل البئر، فسارعت إلى المكان مزوّدة بمعداتها اللازمة، وتمكّن أحد المتطوعين من النزول إلى القاع ليعثر على الضحية وقد فارقت الحياة". (ارم نيوز)