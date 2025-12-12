الأمم المتحدة تختار برهم صالح مفوضًا ساميًا لشؤون اللاجئين اعتبارًا من 2026

اختار الرئيس السابق برهم صالح لمنصب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويمكنه ممارسة مهامه رسميا بدءا من العام 2026.

ويأتي ذلك بموجب رسالة رسمية مؤرخة في 11 كانون الأول.



ويباشر صالح مهام منصبه الجديد لولاية تمتد خمس سنوات اعتبارا من الأول من كانون الثاني 2026.



ويمثل اختيار صالح، الذي سبق أن تعرض للاضطهاد إبان حكم نظام حسين خروجا عن النهج التقليدي الذي اعتادت فيه المنظمة الدولية تعيين شخصيات من الدول المانحة الكبرى لهذا المنصب الحساس.



وسيتولى صالح خلفا للإيطالي فيليبو غراندي، الذي يشغل المنصب منذ عام 2016 ويعد أحد أبرز المخضرمين داخل منظومة . ورغم تأكيد التعيين امتنعت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن التعليق، بينما اكتفى متحدث باسم الأمم المتحدة بالإشارة إلى أن الإجراءات قيد الاستكمال.

وتعد إحدى أبرز الهيئات الأممية التي تعنى بحماية ودعم ملايين اللاجئين والنازحين حول العالم وتشرف على عمليات إنسانية واسعة في أكثر من 130 دولة.



ويأتي اختيار برهم صالح في وقت تواجه فيه المفوضية تحديات متصاعدة على خلفية الأزمات والصراعات المستمرة، ما يمنح المنصب أهمية مضاعفة في المرحلة المقبلة.

Advertisement