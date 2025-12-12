كوسوفو تبدأ استقبال مهاجرين تم ترحيلهم من الولايات المتحدة

قال رئيس وزراء كوسوفو المنتهية ولايته ألبين كورتي، إن بلاده بدأت في استقبال مهاجرين تم ترحيلهم من رغم أنهم ليسوا من مواطني كوسوفو.



وذكر أن كوسوفو كانت قد وافقت على طلب من الأمريكي لاستقبال خمسين مرحلا في المرحلة الأولى، مؤكدا في مقابلة مع أن بلاده "تقبل أولئك الذين لم ترغب الولايات المتحدة في بقائهم على أراضيها".



ولم يكشف كورتي عن الدول التي يتحدر منها المرحلون، موضحا أن شخصا واحدا أو اثنين فقط وصلا حتى الآن.



وتسعى إلى إيجاد دول شريكة تستقبل مواطنين من دول ثالثة، في إطار تنفيذ تعهدات بترحيل أعداد قياسية من المهاجرين.



وتعد كوسوفو، وهي دولة في منطقة البلقان يبلغ عدد سكانها نحو 1.6 مليون نسمة، طرفا في اتفاق سابق لاستقبال 300 سجين أجنبي من الدنمارك بدءا من عام 2027، مقابل 210 ملايين تدفع على مدى السنوات العشر المقبلة. كما سبق أن أبدت اهتماما باستقبال مرحلين من . (روسيا اليوم)

Advertisement