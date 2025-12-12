في أعمال اللجنة المشتركة الكبرى.. تونس والجزائر توقعان 25 إتّفاقية

وقعت والجزائر 25 اتفاقية تعاون ومذكرة ضمن أعمال 23 للجنة المشتركة الكبرى بين البلدين التي تجري في تونس.



وشملت الاتفاقيات التعاون الدبلوماسي ومكافحة الإرهاب وتبييض الأموال وقطاعات الصحة والنقل والتعليم العالي والطاقة والمياه والتكوين والتشغيل. (روسيا اليوم)