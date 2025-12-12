بعد تقدّمه بطلب للعفو عنه... ما الذي ينتظر نتنياهو؟

ذكر موقع "عربي 21"، أنّ الإسرائيليّة تستعدّ لاتّخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة ، للعفو الرئاسي من المحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه في حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.



ونقلت "هآرتس" عن مصادر كبيرة في النظام القضائي قولها، إنه "من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو في وزارة العدل الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب العفو المقدم من دون إجراء تعديلات".



وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ" " أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فقد يؤثر ذلك على القرار النهائي لإدارة العفو.

وأشارت إلى أن "قسم العفو في وزارة العدل طلب مؤخراً من للدولة رأياً قانونياً رسمياً بشأن طلب العفو كجزء من عملية التقييم".



ويبدو أن ، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية، ستعارض العفو عنه، وهو ما يُرجّح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ.

ويُتهم رئيس الحكومة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.



وقالت المصادر، إنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك، إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية شديدة، وقد تُشكّل أساساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.



وذكرت "هآرتس" أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعاً بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قُدِّم الشهر الماضي.

ولا يُتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر. (عربي 21)