16
o
بيروت
12
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
14
o
صيدا
19
o
جونية
10
o
النبطية
4
o
زحلة
3
o
بعلبك
1
o
بشري
9
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
بعد تقدّمه بطلب للعفو عنه... ما الذي ينتظر نتنياهو؟
Lebanon 24
12-12-2025
|
12:00
ذكر موقع "عربي 21"، أنّ
وزارة العدل
الإسرائيليّة تستعدّ لاتّخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة
بنيامين نتنياهو
، للعفو الرئاسي من المحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه في حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر كبيرة في النظام القضائي
الإسرائيلي
قولها، إنه "من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو في وزارة العدل الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب العفو المقدم من
نتنياهو
دون إجراء تعديلات".
وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"
العليا
" أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فقد يؤثر ذلك على القرار النهائي لإدارة العفو.
وأشارت إلى أن "قسم العفو في وزارة العدل
الإسرائيلية
طلب مؤخراً من
مكتب المدعي العام
للدولة رأياً قانونياً رسمياً بشأن طلب العفو كجزء من عملية التقييم".
ويبدو أن
النيابة العامة
، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية، ستعارض العفو عنه، وهو ما يُرجّح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ.
ويُتهم رئيس الحكومة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وقالت المصادر، إنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك، إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية شديدة، وقد تُشكّل أساساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.
وذكرت "هآرتس" أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعاً بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قُدِّم الشهر الماضي.
ولا يُتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر. (عربي 21)
