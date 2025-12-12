خلال 24 ساعة.. 14 وفاة بسبب الظروف الجوية في غزة

توفي 14 فلسطينياً خلال أقل من 24 ساعة بسبب العميقة والبرد الشديد، إضافة إلى سلسلة انهيارات واسعة في مناطق عدة، فيما تواصل طواقم الدفاع المدني عمليات البحث والإنقاذ تحت الأنقاض.

وأفادت مصادر في الدفاع المدني والإسعاف بأن 6 مواطنين تُوفوا جرّاء انهيار منزل لعائلة في منطقة بئر النعجة شمال القطاع، فيما توفي مواطنان آخران إثر انهيار جدار في بمدينة غزة، اليوم الجمعة.

كما توفي فلسطيني، الخميس، عقب انهيار جدار في مخيم الشاطئ، بحسب ما ذكرت الرسمية (وفا).

وأضافت المصادر أن طفلاً توفي، الخميس، بسبب البرد الشديد في ، فيما توفي طفلان آخران اليوم نتيجة البرد القارس في مدينة غزة.

كما توفي فلسطيني جرّاء انهيار مبنى سكني، ولا تزال طواقم الإنقاذ تبحث عن مفقودين تحت الركام.

وأشارت طواقم الدفاع المدني إلى انهيار نحو 15 منزلاً حتى الآن في مختلف أنحاء القطاع، كان آخرها في حي الكرامة وحي الشيخ قبل وقت قصير، مؤكدة استمرار التعامل مع آثار الانهيارات والبحث عن ناجين في ظل ظروف جوية معقدة.