Najib Mikati
عربي-دولي

الولايات المتحدة تشترط مشاركة أوروبا قبل انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة

Lebanon 24
12-12-2025 | 11:51
أفادت مصادر لموقع "أكسيوس" بأن مسؤولين أميركيين أبلغوا دبلوماسيين أوروبيين أن الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة مشروط بمشاركة الدول الأوروبية جنوداً لدعم "قوة الاستقرار الدولية" أو تقديم الدعم للدول المشاركة فيها.


وأشار دبلوماسي أوروبي مطلع على المحادثات إلى أن الولايات المتحدة أوصلت رسالة واضحة خلال الأيام الأخيرة مفادها: "إذا لم تكونوا مستعدين للذهاب إلى غزة، فلا تشتكوا من بقاء الجيش الإسرائيلي".


تقوم الإدارة الأميركية بإطلاع عدد من الدول الغربية، من بينها ألمانيا وإيطاليا، بشكل سري على تفاصيل القوة المقترحة ومجلسها، ودعوتهم للمشاركة فيها.

وأشار دبلوماسي أوروبي إلى أن الدول الأوروبية أُبلغت بأن نشر القوة سيبدأ فور تشكيل مجلس السلام، من دون تحديد جدول زمني حتى الآن.

ووفق مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، تخطط إدارة الرئيس دونالد ترامب لتعيين جنرال أميركي برتبة لواء لقيادة القوة الدولية المقترحة في غزة.

ورغم تولي الولايات المتحدة القيادة، أكّد مسؤولون أميركيون أنه لن يتم نشر قوات أميركية على الأرض داخل القطاع. (سكاي نيوز) 

