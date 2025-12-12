الولايات المتحدة تشترط مشاركة أوروبا قبل انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة

وأشار مطلع على المحادثات إلى أن أوصلت رسالة واضحة خلال الأيام الأخيرة مفادها: "إذا لم تكونوا مستعدين للذهاب إلى غزة، فلا تشتكوا من بقاء الجيش الإسرائيلي".

تقوم الإدارة الأميركية بإطلاع عدد من الدول الغربية، من بينها ألمانيا وإيطاليا، بشكل سري على تفاصيل القوة المقترحة ومجلسها، ودعوتهم للمشاركة فيها.

وأشار دبلوماسي أوروبي إلى أن الدول الأوروبية أُبلغت بأن نشر القوة سيبدأ فور تشكيل مجلس السلام، من دون تحديد جدول زمني حتى الآن.

ووفق مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، تخطط إدارة الرئيس لتعيين جنرال أميركي برتبة لواء لقيادة القوة الدولية المقترحة في غزة.

ورغم تولي الولايات المتحدة القيادة، أكّد مسؤولون أميركيون أنه لن يتم نشر قوات أميركية على الأرض داخل القطاع. (سكاي نيوز)