عربي-دولي
فرنسا تبحث عن صيغة لحماية أوكرانيا
Lebanon 24
12-12-2025
|
13:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت
وكالة
رويترز
عن مسؤول في
الرئاسة
الفرنسية
بأن
باريس
تبحث عن صيغة مشابهة للفصل الخامس من
ميثاق
الناتو
لحماية
أوكرانيا
.
وأضاف المسؤول أن
لا توجد حتى الآن وثيقة مشتركة بين أوكرانيا والولايات المتحدة وأوروبا
بهذا الشأن.
