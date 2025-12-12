القضاء الروسي يوجه ضربة للجنائية الدولية بأحكام غيابية

حكمت السلطات الروسية بسجن غيابي على قضاة في المحكمة الجنائية الدولية ومدعيها العام، وذلك ردا على إصدارها مذكرة توقيف بحق الرئيس على خلفية الحرب في .

وفي عام 2023، اتهم المدعي العام كريم خان بترحيل أطفال بشكل غير قانوني من الأراضي التي تحتلها . وردت بفتح قضية ضده.

وخان البالغ 55 عاما موقوف حاليا عن العمل بسبب تحقيق داخلي في أعقاب اتهامات بارتكاب اعتداءات جنسية ينفيها.

وخلصت محكمة مدينة موسكو إلى أن "المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قام بمقاضاة مواطنين روس بشكل غير قانوني في لاهاي"، وأن المحكمة الجنائية الدولية "أصدرت تعليمات لقضاة الدائرة بإصدار أوامر توقيف غير قانونية بشكل واضح".

وقضت المحكمة الروسية غيابيا بسجن خان 15 عاما، بينما تلقى ثمانية من موظفي المحكمة الجنائية الدولية، منهم رئيسها السابق بيوتر هوفمانسكي، أحكاما بالسجن تراوح بين ثلاثة أعوام ونصف عام و15 عاما.

كما فرضت عقوبات على خان بسبب تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في شأن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين. والولايات المتحدة وإسرائيل ليستا من أعضاء المحكمة البالغ عددهم 125 عضوا، بحسب "وكالة الصحافة