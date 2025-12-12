الإليزيه يؤكد استمرار الحوار مع أوكرانيا وأوروبا وأميركا

أفادت الرئاسة الفرنسية بأن العمل جارٍ للتوصل إلى أساس مشترك بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في الأيام المقبلة.
وأكدت باريس أن مسألة انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي يقررانها وحدهما أوكرانيا والاتحاد الأوروبي.
وأضافت الرئاسة أن الأوكرانيين أوضحوا بجلاء أنهم لن يتخلوا عن أراضٍ لصالح روسيا،
إلى ذلك، نفى الإليزيه أن يكون سبب إلغاء الاجتماع المرتقب يوم غد في باريس بخصوص أوكرانيا مرتبطًا باتساع الخلاف مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أن الحوار بين الأوكرانيين والأوروبيين والأميركيين مستمرًا.