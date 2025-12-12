الإليزيه يؤكد استمرار الحوار مع أوكرانيا وأوروبا وأميركا

أفادت الرئاسة بأن العمل جارٍ للتوصل إلى أساس مشترك بين والاتحاد والولايات المتحدة في الأيام المقبلة.

وأكدت أن مسألة انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي يقررانها وحدهما أوكرانيا والاتحاد الأوروبي.

وأضافت الرئاسة أن الأوكرانيين أوضحوا بجلاء أنهم لن يتخلوا عن أراضٍ لصالح ،

إلى ذلك، نفى الإليزيه أن يكون سبب إلغاء الاجتماع المرتقب يوم غد في باريس بخصوص أوكرانيا مرتبطًا باتساع الخلاف مع ، مؤكدًا أن الحوار بين الأوكرانيين والأوروبيين والأميركيين مستمرًا.