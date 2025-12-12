تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

ترامب: وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا يبدأ الليلة

Lebanon 24
12-12-2025 | 14:52
 أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن تايلاند وكمبوديا وافقتا على وقف الاِشتباكات الحدودية التي أودت بـ20 شخصا على الأقل هذا الأسبوع، على ما أوردت "وكالة الصحافة الفرنسية".

وقال ترامب على شبكته الاجتماعية "تروث سوشل": "أجريت محادثة ممتازة هذا الصباح مع رئيس وزراء تايلاند أنوتين تشارنفيراكول، ورئيس وزراء كمبوديا هون مانيه، في شأن استئناف الحرب طويلة الأمد بينهما، وهو أمر مؤسف للغاية".

وأضاف: "وقد اتفقا على وقف إطلاق النار بالكامل ابتداء من هذه الليلة، والعودة إلى اتفاق السلام الأصلي الذي تم التوصل إليه معي ومعهما، بمساعدة رئيس وزراء ماليزيا العظيم، أنور إبراهيم".

مواضيع ذات صلة
ترامب: نجحنا في إنهاء الصراع بين تايلاند وكمبوديا وهدفنا إيقاف الحروب وتعزيز مسار السلام والازدهار
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 05:21:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يشهد مراسم توقيع اتفاق سلام بين تايلاند وكمبوديا في العاصمة الماليزية
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 05:21:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية ماليزيا: ترامب سيشهد توقيع اتفاق سلام بين تايلاند وكمبوديا
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 05:21:34 Lebanon 24 Lebanon 24
المعارك الحدودية مستمرة بين تايلاند وكمبوديا وإجلاء مئات الآلاف
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 05:21:34 Lebanon 24 Lebanon 24

