ترامب: وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا يبدأ الليلة

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن تايلاند وكمبوديا وافقتا على وقف الاِشتباكات الحدودية التي أودت بـ20 شخصا على الأقل هذا الأسبوع، على ما أوردت "وكالة الصحافة الفرنسية".
وقال ترامب على شبكته الاجتماعية "تروث سوشل": "أجريت محادثة ممتازة هذا الصباح مع رئيس وزراء تايلاند أنوتين تشارنفيراكول، ورئيس وزراء كمبوديا هون مانيه، في شأن استئناف الحرب طويلة الأمد بينهما، وهو أمر مؤسف للغاية".
وأضاف: "وقد اتفقا على وقف إطلاق النار بالكامل ابتداء من هذه الليلة، والعودة إلى اتفاق السلام الأصلي الذي تم التوصل إليه معي ومعهما، بمساعدة رئيس وزراء ماليزيا العظيم، أنور إبراهيم".