ترامب: وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا يبدأ الليلة

أكد الرئيس الأميركي ، أن تايلاند وكمبوديا وافقتا على وقف الاِشتباكات الحدودية التي أودت بـ20 شخصا على الأقل هذا الأسبوع، على ما أوردت " ".

وقال على شبكته الاجتماعية "تروث سوشل": "أجريت محادثة ممتازة هذا الصباح مع رئيس وزراء تايلاند أنوتين تشارنفيراكول، ورئيس وزراء كمبوديا ، في شأن استئناف الحرب طويلة الأمد بينهما، وهو أمر مؤسف للغاية".

وأضاف: "وقد اتفقا على وقف إطلاق النار بالكامل ابتداء من هذه الليلة، والعودة إلى اتفاق السلام الأصلي الذي تم التوصل إليه معي ومعهما، بمساعدة رئيس وزراء ماليزيا العظيم، ".