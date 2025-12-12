قوات أميركية تستولي على ناقلة النفط "سكيبر" قبالة ساحل فنزويلا (فيديو)

أبحرت ناقلة نفط مؤخرًا بالقرب من ساحل ، قبل أن يظهر تتبع موقعها أنها بدأت تتحرك بشكل متعرج، في مؤشر غير معتاد يشير إلى محاولة إخفاء موقعها وحمولتها الثمينة، وهي نفط خام غير قانوني تُقدَّر قيمته بملايين الدولارات، داخل هيكل الناقلة المسماة "سكيبر".





وفي يوم الأربعاء الماضي، نفذت قوات أميركية خاصة عملية إنزال بالحبال من المروحيات للسيطرة على الناقلة التي يبلغ طولها 332 مترًا (1090 قدمًا)، لكنها لم تُستولى عليها في الموقع على منصات تتبع السفن، بل على بعد نحو 360 ميلاً بحريًا شمال غربًا، قرب ساحل .





وشكل الاستيلاء تصعيدًا دراماتيكيًا في حملة الرئيس الأميركي للضغط على ، وذلك بمنع الوصول إلى عائدات التي لطالما كانت شريان الحياة للاقتصاد .











