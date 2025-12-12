تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

قوات أميركية تستولي على ناقلة النفط "سكيبر" قبالة ساحل فنزويلا (فيديو)

Lebanon 24
12-12-2025 | 15:54
A-
A+
Doc-P-1454392-639011771933166801.jpeg
Doc-P-1454392-639011771933166801.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أبحرت ناقلة نفط مؤخرًا بالقرب من ساحل غيانا، قبل أن يظهر تتبع موقعها أنها بدأت تتحرك بشكل متعرج، في مؤشر غير معتاد يشير إلى محاولة إخفاء موقعها وحمولتها الثمينة، وهي نفط خام غير قانوني تُقدَّر قيمته بملايين الدولارات، داخل هيكل الناقلة المسماة "سكيبر".

وفي يوم الأربعاء الماضي، نفذت قوات أميركية خاصة عملية إنزال بالحبال من المروحيات للسيطرة على الناقلة التي يبلغ طولها 332 مترًا (1090 قدمًا)، لكنها لم تُستولى عليها في الموقع الظاهر على منصات تتبع السفن، بل على بعد نحو 360 ميلاً بحريًا شمال غربًا، قرب ساحل فنزويلا.


وشكل الاستيلاء تصعيدًا دراماتيكيًا في حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وذلك بمنع الوصول إلى عائدات النفط التي لطالما كانت شريان الحياة للاقتصاد الفنزويلي.




Advertisement
مواضيع ذات صلة
مدعية عامة نشرته.. شاهدوا كيف اقتحمت القوات الأميركية ناقلة النفط قبالة سواحل فنزويلا
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 05:21:48 Lebanon 24 Lebanon 24
كوبا: احتجاز ناقلة نفط أميركية قرب سواحل فنزويلا "تصعيد عدواني"
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 05:21:48 Lebanon 24 Lebanon 24
‏بلومبرغ عن مصادر: أميركا صادرت ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قبالة فنزويلا
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 05:21:48 Lebanon 24 Lebanon 24
ما مصير ناقلة النفط الفنزويلية التي استولت عليها أميركا؟
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 05:21:48 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

نيكولاس مادورو

دونالد ترامب

الفنزويلي

شمال غرب

youtube

فنزويلا

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:48 | 2025-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:41 | 2025-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:32 | 2025-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:14 | 2025-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2025-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:48 | 2025-12-12
Lebanon24
16:41 | 2025-12-12
Lebanon24
16:32 | 2025-12-12
Lebanon24
16:14 | 2025-12-12
Lebanon24
16:00 | 2025-12-12
Lebanon24
14:52 | 2025-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24