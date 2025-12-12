تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
12
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
14
o
صيدا
19
o
جونية
10
o
النبطية
4
o
زحلة
3
o
بعلبك
1
o
بشري
9
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
قوات أميركية تستولي على ناقلة النفط "سكيبر" قبالة ساحل فنزويلا (فيديو)
Lebanon 24
12-12-2025
|
15:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
أبحرت ناقلة نفط مؤخرًا بالقرب من ساحل
غيانا
، قبل أن يظهر تتبع موقعها أنها بدأت تتحرك بشكل متعرج، في مؤشر غير معتاد يشير إلى محاولة إخفاء موقعها وحمولتها الثمينة، وهي نفط خام غير قانوني تُقدَّر قيمته بملايين الدولارات، داخل هيكل الناقلة المسماة "سكيبر".
وفي يوم الأربعاء الماضي، نفذت قوات أميركية خاصة عملية إنزال بالحبال من المروحيات للسيطرة على الناقلة التي يبلغ طولها 332 مترًا (1090 قدمًا)، لكنها لم تُستولى عليها في الموقع
الظاهر
على منصات تتبع السفن، بل على بعد نحو 360 ميلاً بحريًا شمال غربًا، قرب ساحل
فنزويلا
.
وشكل الاستيلاء تصعيدًا دراماتيكيًا في حملة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
للضغط على
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
، وذلك بمنع الوصول إلى عائدات
النفط
التي لطالما كانت شريان الحياة للاقتصاد
الفنزويلي
.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مدعية عامة نشرته.. شاهدوا كيف اقتحمت القوات الأميركية ناقلة النفط قبالة سواحل فنزويلا
Lebanon 24
مدعية عامة نشرته.. شاهدوا كيف اقتحمت القوات الأميركية ناقلة النفط قبالة سواحل فنزويلا
13/12/2025 05:21:48
13/12/2025 05:21:48
Lebanon 24
Lebanon 24
كوبا: احتجاز ناقلة نفط أميركية قرب سواحل فنزويلا "تصعيد عدواني"
Lebanon 24
كوبا: احتجاز ناقلة نفط أميركية قرب سواحل فنزويلا "تصعيد عدواني"
13/12/2025 05:21:48
13/12/2025 05:21:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بلومبرغ عن مصادر: أميركا صادرت ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قبالة فنزويلا
Lebanon 24
بلومبرغ عن مصادر: أميركا صادرت ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قبالة فنزويلا
13/12/2025 05:21:48
13/12/2025 05:21:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ما مصير ناقلة النفط الفنزويلية التي استولت عليها أميركا؟
Lebanon 24
ما مصير ناقلة النفط الفنزويلية التي استولت عليها أميركا؟
13/12/2025 05:21:48
13/12/2025 05:21:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
نيكولاس مادورو
دونالد ترامب
الفنزويلي
شمال غرب
youtube
فنزويلا
دونالد
تابع
قد يعجبك أيضاً
القوات الجنوبية في اليمن تطلق "عملية الحسم" في أبين
Lebanon 24
القوات الجنوبية في اليمن تطلق "عملية الحسم" في أبين
16:48 | 2025-12-12
12/12/2025 04:48:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تمنح صفة قانونية لـ19 مستوطنة بالضفة الغربية
Lebanon 24
إسرائيل تمنح صفة قانونية لـ19 مستوطنة بالضفة الغربية
16:41 | 2025-12-12
12/12/2025 04:41:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يجمّد أصول روسيا… وأموال ضخمة بانتظار أوكرانيا
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يجمّد أصول روسيا… وأموال ضخمة بانتظار أوكرانيا
16:32 | 2025-12-12
12/12/2025 04:32:07
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار يهز حفل زفاف في درعا… 33 إصابة بينهم أطفال
Lebanon 24
انفجار يهز حفل زفاف في درعا… 33 إصابة بينهم أطفال
16:14 | 2025-12-12
12/12/2025 04:14:18
Lebanon 24
Lebanon 24
صراع بين حماس و"الجهاد الإسلامي" لتسريع الانتقال للمرحلة الثانية... هذا ما كشفته صحيفة إسرائيلية
Lebanon 24
صراع بين حماس و"الجهاد الإسلامي" لتسريع الانتقال للمرحلة الثانية... هذا ما كشفته صحيفة إسرائيلية
16:00 | 2025-12-12
12/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
للعسكريين والمتقاعدين... خبر يهمّكم بشأن المنحة الماليّة الشهريّة
Lebanon 24
للعسكريين والمتقاعدين... خبر يهمّكم بشأن المنحة الماليّة الشهريّة
07:47 | 2025-12-12
12/12/2025 07:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قررته إسرائيل بشأن لبنان.. صحيفة تُعلن الأمر
Lebanon 24
هذا ما قررته إسرائيل بشأن لبنان.. صحيفة تُعلن الأمر
05:30 | 2025-12-12
12/12/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الكهرباء.. ما الجديد؟
Lebanon 24
آخر خبر عن الكهرباء.. ما الجديد؟
08:12 | 2025-12-12
12/12/2025 08:12:28
Lebanon 24
Lebanon 24
لجميع مشتركي "ألفا"... إليكم هذا البيان
Lebanon 24
لجميع مشتركي "ألفا"... إليكم هذا البيان
11:16 | 2025-12-12
12/12/2025 11:16:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إماراتيّ: الجيش في حالة تأهب بعد استنفار "حزب الله"
Lebanon 24
تقرير إماراتيّ: الجيش في حالة تأهب بعد استنفار "حزب الله"
09:00 | 2025-12-12
12/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:48 | 2025-12-12
القوات الجنوبية في اليمن تطلق "عملية الحسم" في أبين
16:41 | 2025-12-12
إسرائيل تمنح صفة قانونية لـ19 مستوطنة بالضفة الغربية
16:32 | 2025-12-12
الاتحاد الأوروبي يجمّد أصول روسيا… وأموال ضخمة بانتظار أوكرانيا
16:14 | 2025-12-12
انفجار يهز حفل زفاف في درعا… 33 إصابة بينهم أطفال
16:00 | 2025-12-12
صراع بين حماس و"الجهاد الإسلامي" لتسريع الانتقال للمرحلة الثانية... هذا ما كشفته صحيفة إسرائيلية
14:52 | 2025-12-12
ترامب: وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا يبدأ الليلة
فيديو
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
13/12/2025 05:21:48
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
13/12/2025 05:21:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
13/12/2025 05:21:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24