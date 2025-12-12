إسرائيل تمنح صفة قانونية لـ19 مستوطنة بالضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قرر منح صفة قانونية لمستوطنات في المحتلة يبلغ عددها 19 مستوطنة، من بينها مستوطنتان تم إخلاؤهما قبل 20 عاما، في إطار عملية انسحاب كان هدفها تعزيز أمن واقتصادها

Advertisement