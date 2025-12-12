تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

صراع بين حماس و"الجهاد الإسلامي" لتسريع الانتقال للمرحلة الثانية... هذا ما كشفته صحيفة إسرائيلية

Lebanon 24
12-12-2025 | 16:00
ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن حركة حماس تخوض مواجهة مع حركة الجهاد الإسلامي وجهات أخرى داخل غزة بهدف تسريع تسليم جثة آخر رهينة إسرائيلي في القطاع، تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخاصة بغزة.


وبحسب الصحيفة، يعود التوتر بين الحركتين إلى أنّ الجهاد الإسلامي هي الجهة التي اختطفت الجندي الإسرائيلي ران غويلي، وتملك المعلومات المرتبطة بمكان وجود الجثة.


وتشير "معاريف" إلى أن حماس تستعد خلال الأيام المقبلة لطلب معدات هندسية تساعدها في انتشال الجثة وتسليمها إلى الجانب الإسرائيلي.


وترى دوائر سياسية في تل أبيب أن "قفزات حماس للوصول إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب، تعود إلى الرغبة في تمكينها من إعادة التموضع، ويسمح بإدراجها ضمن سلطة حكومية جزئية؛ فضلًا عن "حصة معتبرة" من إدارة القطاع"، وفق تعبير "معاريف".


ولا تعزل الصحيفة الاسرائيلية الضغوط الداخلية الممارسة على حماس عن نظيرتها الخارجية، لا سيما من الوسطاء وفي طليعتهم القاهرة.


وفي السياق، ألمحت إلى أن نهاية النزاع "حتى ولو نسبيًا" في قطاع غزة، يرفع عن المصريين عبء التوترات الأمنية على حدود سيناء، ويسمح باستئناف العلاقات مع تل أبيب.


ولذلك تعتقد الصحيفة بتنامي إصرار الدوائر الضالعة في الوساطة على الشروع فورًا في عمليات إعادة الإعمار، الأمر الذي يفرض على إسرائيل السماح بدخول معدات بناء، بما في ذلك خلاطات الخرسانة، والمعدات الهندسية. 

وخلصت إلى أن "الوسطاء يمارسون ضغوطًا على حماس، كل لأسبابه الخاصة". (آرم نيوز)
 
