وبحسب الصحيفة، يعود التوتر بين الحركتين إلى أنّ الجهاد الإسلامي هي الجهة التي اختطفت الجندي ران غويلي، وتملك المعلومات المرتبطة بمكان وجود الجثة.وتشير "معاريف" إلى أن حماس تستعد خلال الأيام المقبلة لطلب معدات هندسية تساعدها في انتشال الجثة وتسليمها إلى الجانب الإسرائيلي.وترى دوائر سياسية في أن "قفزات حماس للوصول إلى المرحلة الثانية من خطة ، تعود إلى الرغبة في تمكينها من إعادة التموضع، ويسمح بإدراجها ضمن سلطة حكومية جزئية؛ فضلًا عن "حصة معتبرة" من إدارة القطاع"، وفق تعبير "معاريف".ولا تعزل الصحيفة الاسرائيلية الضغوط الداخلية الممارسة على حماس عن نظيرتها الخارجية، لا سيما من الوسطاء وفي طليعتهم .وفي السياق، ألمحت إلى أن نهاية النزاع "حتى ولو نسبيًا" في ، يرفع عن المصريين عبء التوترات الأمنية على حدود سيناء، ويسمح باستئناف العلاقات مع تل أبيب.ولذلك تعتقد الصحيفة بتنامي إصرار الدوائر الضالعة في الوساطة على الشروع فورًا في عمليات ، الأمر الذي يفرض على السماح بدخول معدات بناء، بما في ذلك خلاطات الخرسانة، والمعدات الهندسية.وخلصت إلى أن "الوسطاء يمارسون ضغوطًا على حماس، كل لأسبابه الخاصة". (آرم نيوز)