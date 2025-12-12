نشر قوة دولية في غزة مطلع 2026.. مسؤولان أميركيان يكشفان

أكد مسؤولان أميركيان ان قوات دولية قد تنشر في في أقرب وقت مطلع الشهر المقبل ضمن قوة استقرار مخولة من ، إلا أن كيفية نزع سلاح حركة ما تزال غير واضحة.



وأشار المسؤولان إلى أن قوة الاستقرار الدولية (ISF) لن تكون مكلفة بقتال حماس، وأن عددا كبيرا من الدول أبدى اهتماما بالمشاركة.



ونقلت وكالة عن المصدرين أن تعمل حاليا على تحديد حجم القوة وتشكيلها ومقار إيوائها وتدريبها وقواعد الاشتباك الخاصة بها.



وأشارا إلى أن واشنطن تدرس تعيين جنرال أميركي برتبة لواء لقيادة القوة، لكن لم تتخذ قرارات نهائية بعد.



