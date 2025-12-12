في عهد بايدن.. أميركا علّقت مؤقتا تبادل بعض المعلومات الأساسية مع إسرائيل

كشفت مصادر مطلعة أن مسؤولي المخابرات الأميركية علّقوا مؤقتا تبادل بعض المعلومات الأساسية مع خلال السابق بسبب مخاوف تتعلق بسلوك إدارة الحرب في غزة.



وفي النصف الثاني من عام 2024، قطعت البث المباشر من طائرة مسيرة أميركية فوق غزة، كانت تستخدمها الحكومة في ملاحقة الرهائن ومقاتلي حركة .



وقالت المصادر إن هذا التعليق استمر لعدة أيام على الأقل.



وذكر اثنان من المصادر أن الولايات المتحدة قيّدت أيضا كيفية استخدام إسرائيل لبعض معلومات المخابرات في سعيها لاستهداف مواقع عسكرية بالغة الأهمية في غزة، ورفض المصدران تحديد متى اتخذ هذا القرار.



وأفادت مصادر بأن المسؤولين كانوا قلقين من إساءة معاملة جهاز الأمن الداخلي "شين بيت" للأسرى .



وذكرت المصادر أن المسؤولين أبدوا قلقهم أيضا من عدم تقديم إسرائيل ضمانات كافية بالتزامها بقانون الحرب عند استخدام المعلومات الأميركية.



وبموجب القانون الأميركي، يتعين على أجهزة المخابرات الحصول على هذه الضمانات قبل مشاركة المعلومات مع أي بلد أجنبي.



وأشار مصدران إلى أن قرار حجب المعلومات داخل أجهزة المخابرات كان محدودا وتكتيكيا، وأن ظلت تتبع سياسة الدعم المستمر لإسرائيل من خلال تبادل معلومات المخابرات والأسلحة.



