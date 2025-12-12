ويتكوف يجتمع بزيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين في برلين

في ظل مساعي لإنهاء الحرب في ، يلتقي ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ، بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدد من في برلين نهاية هذا الأسبوع.



وأكد مسؤول في لوكالة فرانس برس صحة ما ذكرته صحيفة بشأن لقاء ويتكوف مع زيلينسكي والقادة الأوروبيين نهاية الأسبوع لبحث مفاوضات السلام.



وكانت الحكومة قد أعلنت أن برلين ستستضيف القادة، بمن فيهم رئيسة المفوضية الأوروبية والأمين العام لحلف شمال الأطلسي، الإثنين المقبل، بعد حضور زيلينسكي منتدى الأعمال الألماني الأوكراني برفقة المستشار فريدريش ميرتس.



وتكثف واشنطن ضغوطها على كييف للتوصل إلى اتفاق.



وقال مسؤولون أوكرانيون إنهم أرسلوا مؤخرا إلى واشنطن خطة محدثة تستند إلى مقترح الأصلي المكون من 28 نقطة لإنهاء الحرب التي بدأت في شباط 2022.







