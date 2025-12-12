تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
ويتكوف يجتمع بزيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين في برلين

Lebanon 24
12-12-2025 | 23:23
في ظل مساعي واشنطن لإنهاء الحرب في أوكرانيا، يلتقي ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين في برلين نهاية هذا الأسبوع.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض لوكالة فرانس برس صحة ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال بشأن لقاء ويتكوف مع زيلينسكي والقادة الأوروبيين نهاية الأسبوع لبحث مفاوضات السلام.

وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت أن برلين ستستضيف القادة، بمن فيهم رئيسة المفوضية الأوروبية والأمين العام لحلف شمال الأطلسي، الإثنين المقبل، بعد حضور زيلينسكي منتدى الأعمال الألماني الأوكراني برفقة المستشار فريدريش ميرتس.

وتكثف واشنطن ضغوطها على كييف للتوصل إلى اتفاق.

وقال مسؤولون أوكرانيون إنهم أرسلوا مؤخرا إلى واشنطن خطة محدثة تستند إلى مقترح ترامب الأصلي المكون من 28 نقطة لإنهاء الحرب التي بدأت في شباط 2022.


