تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
1
o
بشري
12
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
زعيم كوريا الشمالية يكرّم وحدة عسكرية شاركت في معارك بروسيا
Lebanon 24
12-12-2025
|
23:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
حضر زعيم
كوريا الشمالية
كيم جونغ أون
حفل استقبال لوحدة هندسية عسكرية عادت إلى الوطن بعد أداء مهام في
روسيا
.
وأشاد كيم في كلمة نقلتها الوكالة بضباط وجنود الفوج 528 من سلاح المهندسين بالجيش الشعبي الكوري، لسلوكهم "البطولي" و"شجاعتهم الجماعية" في تنفيذ الأوامر الصادرة عن حزب العمال الكوري الحاكم خلال مهمة خارجية استمرت 120 يوما.
وأشارت
وكالة الأنباء
المركزية
الكورية
الشمالية إلى أن الوحدة أُرسلت في أوائل أغسطس، ونفذت مهاما قتالية وهندسية في منطقة كورسك الروسية خلال الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.
وأعلنت
وزارة الدفاع الروسية
الشهر الماضي أن القوات الكورية الشمالية التي ساعدت روسيا في صدّ توغل أوكراني كبير في منطقة كورسك غرب البلاد، تضطلع الآن بدور هام في تطهير المنطقة من الألغام.
وبموجب اتفاقية دفاع مشترك بين البلدين، أرسلت
كوريا
الشمالية العام الماضي نحو 14 ألف جندي للقتال إلى جانب روسيا في كورسك، وقُتل أكثر من 6 آلاف جندي، وفقا لمصادر كورية جنوبية وأوكرانية وغربية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كوريا الجنوبية: ترامب قد يلتقي زعيم كوريا الشمالية الأسبوع المقبل
Lebanon 24
كوريا الجنوبية: ترامب قد يلتقي زعيم كوريا الشمالية الأسبوع المقبل
13/12/2025 10:11:26
13/12/2025 10:11:26
Lebanon 24
Lebanon 24
زعيم كوريا الشمالية يبدي استعدادا للقاء ترامب في آذار المقبل
Lebanon 24
زعيم كوريا الشمالية يبدي استعدادا للقاء ترامب في آذار المقبل
13/12/2025 10:11:26
13/12/2025 10:11:26
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون مستعد للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب
Lebanon 24
رويترز: زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون مستعد للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب
13/12/2025 10:11:26
13/12/2025 10:11:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: اجتماع "رائع" مع شي كنت مشغولاً للغاية للقاء زعيم كوريا الشمالية
Lebanon 24
ترامب: اجتماع "رائع" مع شي كنت مشغولاً للغاية للقاء زعيم كوريا الشمالية
13/12/2025 10:11:26
13/12/2025 10:11:26
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية
كوريا الشمالية
وكالة الأنباء
كيم جونغ أون
وزارة الدفاع
كيم جونغ
أوكرانيا
الكورية
تابع
قد يعجبك أيضاً
على متنها 18 فردا.. إيران تصادر ناقلة أجنبية في خليج عمان
Lebanon 24
على متنها 18 فردا.. إيران تصادر ناقلة أجنبية في خليج عمان
02:58 | 2025-12-13
13/12/2025 02:58:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة منذ احتجاجات عام 2019.. إيران ترفع أسعار البنزين
Lebanon 24
لأول مرة منذ احتجاجات عام 2019.. إيران ترفع أسعار البنزين
02:45 | 2025-12-13
13/12/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة طفلة جوعا في عام 2022.. القضاء الأميركي يتوصل لتسوية بقيمة 31.5 مليون دولار
Lebanon 24
بعد وفاة طفلة جوعا في عام 2022.. القضاء الأميركي يتوصل لتسوية بقيمة 31.5 مليون دولار
02:29 | 2025-12-13
13/12/2025 02:29:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير جديد من زلزال مدمر قد يضرب اسطنبول
Lebanon 24
تحذير جديد من زلزال مدمر قد يضرب اسطنبول
02:22 | 2025-12-13
13/12/2025 02:22:49
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من لقاء قريب بين السيسي ونتنياهو؟
Lebanon 24
هل من لقاء قريب بين السيسي ونتنياهو؟
02:01 | 2025-12-13
13/12/2025 02:01:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
للعسكريين والمتقاعدين... خبر يهمّكم بشأن المنحة الماليّة الشهريّة
Lebanon 24
للعسكريين والمتقاعدين... خبر يهمّكم بشأن المنحة الماليّة الشهريّة
07:47 | 2025-12-12
12/12/2025 07:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
لجميع مشتركي "ألفا"... إليكم هذا البيان
Lebanon 24
لجميع مشتركي "ألفا"... إليكم هذا البيان
11:16 | 2025-12-12
12/12/2025 11:16:08
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الكهرباء.. ما الجديد؟
Lebanon 24
آخر خبر عن الكهرباء.. ما الجديد؟
08:12 | 2025-12-12
12/12/2025 08:12:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قررته إسرائيل بشأن لبنان.. صحيفة تُعلن الأمر
Lebanon 24
هذا ما قررته إسرائيل بشأن لبنان.. صحيفة تُعلن الأمر
05:30 | 2025-12-12
12/12/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إماراتيّ: الجيش في حالة تأهب بعد استنفار "حزب الله"
Lebanon 24
تقرير إماراتيّ: الجيش في حالة تأهب بعد استنفار "حزب الله"
09:00 | 2025-12-12
12/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:58 | 2025-12-13
على متنها 18 فردا.. إيران تصادر ناقلة أجنبية في خليج عمان
02:45 | 2025-12-13
لأول مرة منذ احتجاجات عام 2019.. إيران ترفع أسعار البنزين
02:29 | 2025-12-13
بعد وفاة طفلة جوعا في عام 2022.. القضاء الأميركي يتوصل لتسوية بقيمة 31.5 مليون دولار
02:22 | 2025-12-13
تحذير جديد من زلزال مدمر قد يضرب اسطنبول
02:01 | 2025-12-13
هل من لقاء قريب بين السيسي ونتنياهو؟
01:36 | 2025-12-13
عملية إدخال الأدوية والمعدات الطبية إلى غزة لا تزال بطيئة ومعقدة.. الصحة العالمية ترفع الصوت
فيديو
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
13/12/2025 10:11:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
13/12/2025 10:11:26
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
13/12/2025 10:11:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24