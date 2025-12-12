لكبح إعادة تسليح طهران.. قوات أميركية تعترض شحنة عسكرية صينية

قال مسؤولون أميركيون إن فريقًا من قوات العمليات الخاصة الأميركية صعد الشهر الماضي على متن سفينة في المحيط الهندي وصادر مواد ذات صلة عسكرية كانت في طريقها من إلى ، في عملية اعتراض بحرية نادرة هدفت إلى منع من إعادة بناء ترسانتها العسكرية.



وأوضح المسؤولون أن السفينة كانت على بُعد مئات الأميال من سواحل سريلانكا عندما صعد إليها عناصر الفريق وصادروا الشحنة قبل السماح للسفينة بمتابعة مسارها. وأضافوا أن كانت تتابع الشحنة استخباراتيًا، بحسب المسؤولين وشخص آخر مطّلع على العملية أبلغ الأميركية.



وجاءت هذه العملية، التي لم يُكشف عنها سابقًا، ضمن مسعى لوزارة الحرب الأميركية لتعطيل شبكات التزويد العسكري السرية للجمهورية الإسلامية، وذلك بعد أن لحقت أضرار جسيمة بمنشآتها النووية ومنشآت الصواريخ نتيجة ضربات إسرائيلية وأميركية خلال نزاع استمر 12 يومًا في حزيران.

