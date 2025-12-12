تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

لكبح إعادة تسليح طهران.. قوات أميركية تعترض شحنة عسكرية صينية

Lebanon 24
12-12-2025 | 23:41
A-
A+
Doc-P-1454484-639012050049493557.webp
Doc-P-1454484-639012050049493557.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مسؤولون أميركيون إن فريقًا من قوات العمليات الخاصة الأميركية صعد الشهر الماضي على متن سفينة في المحيط الهندي وصادر مواد ذات صلة عسكرية كانت في طريقها من الصين إلى إيران، في عملية اعتراض بحرية نادرة هدفت إلى منع طهران من إعادة بناء ترسانتها العسكرية.

وأوضح المسؤولون أن السفينة كانت على بُعد مئات الأميال من سواحل سريلانكا عندما صعد إليها عناصر الفريق وصادروا الشحنة قبل السماح للسفينة بمتابعة مسارها. وأضافوا أن الولايات المتحدة كانت تتابع الشحنة استخباراتيًا، بحسب المسؤولين وشخص آخر مطّلع على العملية أبلغ صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.

وجاءت هذه العملية، التي لم يُكشف عنها سابقًا، ضمن مسعى لوزارة الحرب الأميركية لتعطيل شبكات التزويد العسكري السرية للجمهورية الإسلامية، وذلك بعد أن لحقت أضرار جسيمة بمنشآتها النووية ومنشآت الصواريخ نتيجة ضربات إسرائيلية وأميركية خلال نزاع استمر 12 يومًا في حزيران.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القيادة الوسطى: سوريا تعترض شحنات أسلحة متجهة إلى حزب الله
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 10:11:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام صينية: وزير الدفاع الصيني يحذر واشنطن من محاولات تسليح تايوان
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 10:11:40 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتراض شحنة كوكايين هائلة في الكاريبي
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 10:11:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بكين تتحرك لكبح التمدد التجاري لواشنطن
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 10:11:40 Lebanon 24 Lebanon 24

صحيفة وول ستريت جورنال

وول ستريت جورنال

الولايات المتحدة

وول ستريت

الإسلام

إسرائيل

جمهورية

إسلامي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:58 | 2025-12-13
Lebanon24
02:45 | 2025-12-13
Lebanon24
02:29 | 2025-12-13
Lebanon24
02:22 | 2025-12-13
Lebanon24
02:01 | 2025-12-13
Lebanon24
01:36 | 2025-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24