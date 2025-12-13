في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)

أعلن ملك الثالث أمس الجمعة في رسالة مسجلة تم بثها على التلفزيون ان علاجه من السرطان سيتم تخفيفه في العام الجديد بفضل التشخيص المبكر والتدخل الفعال والالتزام بتعليمات الأطباء.وتأتي هذه الرسالة ضمن حملة لتشجيع الجمهور على الاستفادة من الفحوصات التي يمكنها كشف السرطان في مراحله المبكرة ليكون من الأسهل علاجه.وشدد الملك في رسالته على أن "التشخيص المبكر ببساطة ينقذ الأرواح".وأضاف: "أعلم أيضا مدى الفرق الذي أحدثه ذلك في حالتي الشخصية، إذ أتاح لي مواصلة عيش حياة كاملة ونشطة حتى أثناء خضوعي للعلاج".وأتاحت الرسالة المسجلة لتشارلز الفرصة للتأمل في تجاربه خلال الأشهر الـ22 منذ أن أعلن أنه سيخضع للعلاج من نوع لم يكشف عنه من السرطان.وكان قرار بالإفصاح عن تشخيص مرضه أمرا غير معتاد بالنسبة للعائلة الملكية التي اعتبرت تقليديا أن أمورها الصحية مسألة شخصية، ولا تكشف سوى القليل من التفاصيل عنها للجمهور.